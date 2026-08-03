Consiliul Concurenței a sancționat trei firme de pe piața zahărului. Amenzile depășesc 52 de milioane de lei

Consiliul Concurenței a sancționat trei companii cu amenzi totale de 52,09 milioane de lei pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața zahărului din România. Decizia a fost anunțată luni, printr-un comunicat al autorității. Investigația a vizat modul în care au fost stabilite prețurile de vânzare, iar una dintre companiile investigate a beneficiat de reducerea sancțiunii după recunoașterea încălcării legii.

Consiliul Concurenței a decis sancționarea companiilor Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL și Lucsor Impex SRL cu amenzi în valoare totală de 52,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10,22 milioane de euro. Potrivit autorității, investigația a demonstrat existența unei înțelegeri anticoncurențiale pe piața zahărului din România.

Amenzile au fost repartizate astfel: 42,18 milioane de lei pentru Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL, considerate o singură unitate economică, și 9,91 milioane de lei pentru Lucsor Impex SRL.

În urma analizei documentelor și a probelor administrate, autoritatea de concurență a concluzionat că cele trei societăți au convenit asupra modului de stabilire a prețurilor de vânzare pentru zahărul comercializat pe piața românească.

Investigația desfășurată de autoritate a relevat că societățile implicate nu s-au limitat la stabilirea unor orientări comerciale generale, ci au convenit inclusiv asupra elementelor care compuneau prețul final practicat de Lucsor Impex SRL.

Potrivit concluziilor Consiliului Concurenței, companiile au stabilit valoarea fiecărei componente incluse în prețul de vânzare al produselor Lucsor Impex, inclusiv marja comercială, care, în mod normal, ar fi trebuit determinată independent de fiecare operator economic.

Prin acest mecanism, prețul practicat de Lucsor Impex către propriii clienți a urmat aceeași evoluție cu prețurile aplicate de Agrana.

Autoritatea a concluzionat că scopul acestei înțelegeri a fost creșterea sau, cel puțin, menținerea prețului zahărului din România peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență.

Pe parcursul procedurii, Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL au recunoscut încălcarea prevederilor Legii concurenței.

Ca urmare a acestei recunoașteri, cele două societăți au beneficiat de reducerea cuantumului amenzii aplicate de autoritatea de concurență, conform legislației în vigoare.

În același dosar, Consiliul Concurenței a analizat și activitatea societății Pfeifer & Langen Romania SRL.

Investigația privind această companie a fost închisă, deoarece autoritatea nu a identificat dovezi suficiente care să demonstreze încălcarea Legii concurenței și care să justifice aplicarea unor măsuri sau sancțiuni.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și orice practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. Printre acestea se numără și acordurile prin care sunt stabilite, direct sau indirect, prețurile de cumpărare ori de vânzare sau alte condiții comerciale.

Deciziile emise de Consiliul Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.

Punerea în executare a sancțiunilor revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), instituția responsabilă cu recuperarea sumelor stabilite prin decizia autorității de concurență.

Hotărârea Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina oficială a instituției după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.