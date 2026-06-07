Amenzi uriașe pentru bănci în România. Consiliul Concurenței a sancționat 10 instituții de credit cu 3,73 miliarde de lei pentru ROBOR

Consiliul Concurenței a aplicat unele dintre cele mai mari sancțiuni din istoria sistemului bancar românesc. Zece bănci au fost amendate cu un total de 3,73 miliarde de lei, după ce autoritatea a concluzionat că acestea și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, reper utilizat la calculul dobânzilor pentru numeroase credite.

Consiliul Concurenței: 10 bănci au încălcat regulile concurenței în procedura ROBOR

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Concurenței, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației naționale și europene în domeniul concurenței.

Autoritatea susține că instituțiile de credit implicate și-au coordonat comportamentul în perioada fixingului ROBOR prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice, inclusiv informații referitoare la preț.

„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme. Decizia de sancționare a fost luată în unanimitate de Plenul Consiliului Concurenței. Amplele dezbateri publice anterioare adoptării deciziei nu sunt uzuale și au generat confuzie, motiv pentru care sunt necesare clarificări”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Conform concluziilor investigației, băncile participante la procedura de fixing ar fi luat în considerare cotațiile concurenților în momentul transmiterii propriilor cotații, deși acestea ar trebui să fie formulate independent.

Sancțiunile aplicate de autoritatea de concurență se ridică la aproximativ 710 milioane de euro.

Cea mai mare amendă a fost aplicată Băncii Transilvania, care a primit sancțiuni totale de peste 960 de milioane de lei, incluzând și suma aferentă faptelor atribuite OTP Bank România.

Printre instituțiile sancționate se numără Banca Comercială Română, BRD-Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank și Intesa Sanpaolo România.

Potrivit Consiliului Concurenței, valoarea sancțiunilor reflectă gravitatea faptelor constatate și rolul pe care fiecare instituție l-a avut în cadrul practicilor investigate.

ROBOR reprezintă rata de referință a pieței monetare interbancare și este utilizat la calculul dobânzilor pentru numeroase credite acordate înainte de introducerea indicelui IRCC.

Indicele continuă să aibă un impact important asupra creditelor contractate de persoane fizice înainte de 2019, dar și asupra finanțărilor acordate companiilor și unor instituții publice.

Autoritatea de concurență atrage atenția că orice modificare a acestui indice poate avea efecte financiare semnificative pentru debitori.

„Avem un ansamblu de probe care trebuie analizate coroborat. Transparența tranzacțiilor este benefică în unele situații. Problema apare însă în cazul cotațiilor ferme transmise în perioada de fixing, care trebuie să rămână confidențiale, aspect esențial în cazul maturităților unde volumul tranzacțiilor efective este redus. Având în vedere volumul mare de credite, variații de dimensiunea unei fracțiuni de procent pot genera sume substanțiale”, a adăugat președintele Consiliului Concurenței.

Ancheta a fost lansată la finalul anului 2022 și a inclus toate etapele procedurale prevăzute de legislația națională și europeană.

Consiliul Concurenței precizează că dosarul a fost analizat inclusiv în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, având în vedere posibila încălcare a prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.

Autoritatea amintește că practici similare au fost sancționate și în alte state, atât în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite.

Instituțiile de credit au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri prin care să elimine comportamentele considerate anticoncurențiale.

Aceste măsuri vor trebui aprobate de Consiliul Concurenței.

În același timp, băncile au posibilitatea de a contesta decizia în instanță. Potrivit legislației în vigoare, sancțiunile pot fi atacate la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar sumele rezultate din amenzi vor fi virate la bugetul de stat, executarea acestora fiind realizată prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ROBOR influențează în continuare costul creditelor pentru numeroși români care au contractat împrumuturi înainte de introducerea IRCC.

De asemenea, indicele este utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele acordate companiilor și unor entități publice.

Din acest motiv, orice modificare a modului în care este stabilit ROBOR sau orice suspiciune privind influențarea acestuia are implicații directe atât pentru sectorul financiar, cât și pentru milioane de clienți ai băncilor.