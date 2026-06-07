Pericol uriaș pentru România. Radu Georgescu avertizează. Ce se va întâmpla cu inflația și dobânda de referință

Analistul economic Radu Georgescu a publicat o analiză amplă pe Facebook după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă încărcată cu explozibil a fost detonată controlat de autorități. Acesta a folosit evenimentul pentru a critica atât capacitatea de apărare a României, cât și politica monetară a Băncii Naționale, susținând că țara traversează probleme majore pe două fronturi: securitatea și economia.

În postarea sa, Radu Georgescu a descris ziua de 5 iunie 2026 drept una „memorabilă” și a vorbit despre două evenimente care, în opinia sa, au avut un impact major. Primul dintre acestea este incidentul din Portul Constanța, unde o dronă cu explozibil a ajuns în zona portuară înainte de a fi detonată controlat.

Analistul consideră că situația ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea de detectare și reacție a sistemelor de securitate ale României. În mesajul său, acesta a ironizat modul în care a fost observată drona și a susținut că incidentul a transmis un semnal negativ inclusiv către actorii internaționali.

„Cu această ocazie, toată planeta Pământ — inclusiv Rusia — a aflat un lucru esențial despre România: Romania nu poate detecta dronele cu exploziv care vin pe mare”, a scris Georgescu.

Acesta a continuat într-un registru critic și ironic, afirmând că dispozitivul a fost observat de o persoană aflată în zonă și nu prin intermediul unor sisteme specializate de monitorizare.

„Practic, sistemele militare de protecție ale României sunt în prezent echivalente cu cele din vremea lui Ștefan cel Mare. Adică pericolul militar se observă cu ochiul liber”, a afirmat analistul.

Dincolo de incidentul de la Constanța, Radu Georgescu a atras atenția asupra unui alt eveniment despre care spune că a trecut aproape neobservat în România, deși efectele sale ar putea fi resimțite la nivel global.

Acesta a făcut referire la scăderile înregistrate pe piețele financiare internaționale și la reacția investitorilor după semnalele transmise de Rezerva Federală a Statelor Unite (FED).

Potrivit analistului, în aceeași zi, indicele Nasdaq a pierdut aproximativ 4%, acțiunile NVIDIA au scăzut cu 6%, aurul a înregistrat un recul de 4%, iar Bitcoin s-a depreciat cu aproximativ 7%.

În opinia sa, principalul motiv al acestor evoluții îl reprezintă perspectiva unor dobânzi mai ridicate în Statele Unite, în contextul în care inflația americană a revenit pe o traiectorie ascendentă.

„FED a semnalat că vrea să crească dobânda de referință, deoarece inflația din SUA a explodat la 3,8% în aprilie — cel mai ridicat nivel din 2023”, a explicat Georgescu.

Cea mai dură parte a mesajului este însă cea referitoare la situația economică internă. Analistul consideră că România se află într-o poziție vulnerabilă din cauza diferenței dintre rata inflației și dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională a României.

Potrivit acestuia, în timp ce marile bănci centrale încearcă să țină inflația sub control prin menținerea unor dobânzi ridicate, în România situația este diferită.

„În timp ce FED crește dobânda peste inflație: • Inflația din România în mai 2026: estimată peste 11% • Dobânda de referință BNR: 6,5%”, a scris acesta.

Radu Georgescu susține că diferența dintre cele două valori reprezintă un risc pentru economie și avertizează că presiunile inflaționiste ar putea continua în perioada următoare.

„Adică BNR ține dobânda cu aproape 5 puncte procentuale sub inflație. Generând astfel cea mai mare dobândă reală negativă de pe planeta Pământ. În acest fel inflația din România va crește și mai mult”, a afirmat analistul.

El a acuzat banca centrală că nu își îndeplinește suficient de eficient rolul de protejare a populației împotriva inflației, considerând că acesta ar trebui să fie principalul obiectiv al instituției.

La finalul mesajului, analistul a sintetizat concluziile sale într-o manieră ironică, afirmând că aceeași zi a scos în evidență două dintre vulnerabilitățile majore ale României.