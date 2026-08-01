Nadia Comăneci, onorată la Montreal. „Zeița de la Montreal” a primit titlul de Doctor Honoris Causa la 50 de ani de la primul 10 perfect

La jumătate de secol de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci a fost din nou în centrul atenției la Montreal. Fosta mare campioană a României a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Montreal, o distincție acordată în semn de recunoaștere pentru contribuția sa extraordinară la sportul mondial și pentru impactul pe care l-a avut asupra generațiilor de gimnaști.

Ceremonia a făcut parte din seria de evenimente organizate pentru aniversarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976, competiția la care Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10,00.

Universitatea din Montreal a subliniat că performanțele româncei au schimbat pentru totdeauna standardele gimnasticii artistice și au transformat-o într-un simbol al excelenței sportive.

„Universitatea din Montreal i-a acordat astăzi un titlu de Doctor Honoris Causa Nadiei Comăneci, o figură legendară a gimnasticii artistice și o emblemă a Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976. La doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10,00 la Jocurile Olimpice, redefinind pentru totdeauna standardele acestui sport. Cariera sa excepțională, marcată de numeroase succese internaționale, precum și angajamentul său neclintit față de mișcarea olimpică și dezvoltarea gimnasticii continuă să inspire generații de sportivi din întreaga lume”, au transmis reprezentanții Universității din Montreal.

Nadia Comăneci s-a aflat la Montreal pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 50 de ani de la ediția olimpică din 1976. Distincția academică i-a fost înmânată în cadrul unei ceremonii organizate la complexul sportiv CEPSUM, în prezența copiilor care iau parte la o tabără de vară inspirată de valorile olimpice.

Vizibil emoționată de revenirea în locul unde și-a construit legenda, fosta gimnastă a transmis un mesaj plin de umor și recunoștință pe rețelele sociale.

„Aceasta este a zecea mea medalie olimpică”, a transmis Nadia Comăneci, glumind cu privire la importanța trofeului primit în Canada.

Momentul a fost unul simbolic pentru sportiva care, în urmă cu 50 de ani, impresiona întreaga lume prin perfecțiunea exercițiilor sale și devenea unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria sportului.

Participarea la evenimentele aniversare a oferit fostei campioane ocazia de a rememora unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. În cadrul unui interviu acordat pentru CTV News, Nadia Comăneci a vorbit despre curajul pe care l-a avut la doar 14 ani, atunci când a concurat pe scena olimpică.

„Sunt aici datorită unei fetițe de 14 ani care a decis să facă ceva acum 50 de ani”, a declarat Comăneci pentru CTVNews. „Sunt impresionată, ca adult, de curajul pe care l-a avut acea fetiță. Curajul de a merge înainte”.

Pe parcursul manifestărilor dedicate aniversării, Nadia Comăneci a participat la mai multe evenimente organizate în onoarea sa. Printre acestea s-au numărat o paradă a femeilor care poartă prenumele Nadia, dezvelirea unei plăci comemorative și ceremonia în cadrul căreia i-a fost conferit doctoratul onorific.

„Probabil asta este partea frumoasă a faptului că scrii istorie la 14 ani. Poți să sărbătorești aniversarea de jumătate de secol”, a spus fosta campioană.

Pe 18 iulie 1976, în timpul concursului olimpic pe echipe de la Montreal, Nadia Comăneci a executat impecabil exercițiul la paralele inegale și a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota maximă de 10,00 la Jocurile Olimpice.

Momentul a rămas celebru și din cauza unei situații neașteptate. Tabela electronică nu fusese programată să afișeze nota 10 și a indicat scorul „1.00”, stârnind confuzie în sală.

„Mi s-a părut ciudat, pentru că unu nu este un scor bun. Am realizat că era o problemă cu tabela, dar apoi muzica a început și a trebuit să merg mai departe”, își amintește Nadia Comăneci, în interviul acordat presei americane.

În acea ediție a Jocurilor Olimpice, românca a obținut nu mai puțin de șapte note de 10, un record care a rămas unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria gimnasticii. Performanțele sale i-au adus cinci medalii olimpice, dintre care trei de aur. Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, Nadia Comăneci și-a completat palmaresul cu încă două medalii de aur și două de argint.

La cinci decenii de la acele performanțe istorice, Montreal continuă să o considere una dintre cele mai importante personalități din istoria orașului și a mișcării olimpice, iar noul titlu de Doctor Honoris Causa confirmă încă o dată moștenirea lăsată de cea care a redefinit perfecțiunea în gimnastica mondială.