Nicușor Dan: „România își păstrează direcția și funcționează”. Mesaj după decizia Fitch și adoptarea legilor din PNRR

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj public după ce agenția de rating Fitch a confirmat menținerea calificativului de investiții al României. Șeful statului susține că raportul reprezintă o confirmare a stabilității financiare a țării și a subliniat importanța proiectelor legislative adoptate în Parlament pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, președintele a declarat că, în ciuda disputelor politice din spațiul public, instituțiile statului continuă să funcționeze, iar România își menține direcția.

„Dincolo de zgomotul politic din spațiul public, România își păstrează direcția și funcționează. Raportul agenției de evaluare Fitch confirmă stabilitatea financiară a țării noastre. Tot în această săptămână, Parlamentul a adoptat o serie de proiecte de lege esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR, legi pe care le voi promulga săptămâna viitoare. Atunci când miza o reprezintă proiectele fundamentale pentru România, consensul este posibil. Iar PNRR rămâne un astfel de proiect de țară.”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul vine după ce Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor, o decizie considerată importantă pentru credibilitatea țării în fața investitorilor și pentru costurile la care statul se poate împrumuta de pe piețele financiare.

Șeful statului a anunțat că va promulga săptămâna viitoare pachetul de acte normative adoptat recent de Parlament și necesar pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Potrivit acestuia, votul acordat acestor proiecte demonstrează că formațiunile politice pot ajunge la un acord atunci când este vorba despre obiective strategice pentru dezvoltarea țării și accesarea fondurilor europene.

Implementarea jaloanelor din PNRR este esențială pentru deblocarea tranșelor de finanțare europeană, iar autoritățile române încearcă să recupereze întârzierile înregistrate în ultimele luni.

În aceeași intervenție, Nicușor Dan s-a adresat direct cetățenilor și a recunoscut dificultățile economice cu care se confruntă populația.

„Dragi români, vă înțeleg pe deplin greutățile și îngrijorările. Știu că puterea de cumpărare a scăzut și că sunteți exasperați de certurile sterile din politică. Sǎ privim însǎ cu echilibru momentul în care ne aflăm. Chiar dacă traversăm o perioadă dificilă, România se stabilizează din punct de vedere financiar, iar măsurile luate vor da rezultate. Am încredere în România!”, a afirmat președintele.

Declarația vine într-un context marcat de măsuri de consolidare fiscală, presiuni asupra bugetului de stat și preocupări privind evoluția economiei. În același timp, autoritățile susțin că menținerea ratingului de investiții și continuarea reformelor asumate prin PNRR reprezintă elemente-cheie pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru asigurarea stabilității financiare a României.