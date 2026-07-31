România va cumpăra gazele din Neptun Deep. PSD: Parlamentul a eliminat obligația înlocuirii sobelor și a menținut centralele de apartament

PSD susține că Parlamentul a preluat atribuții pe care un guvern demis nu le mai putea exercita și a adoptat un pachet de măsuri privind energia, încălzirea populației, agricultura, transporturile și infrastructura. Printre decizii se numără dreptul de preempțiune pentru gazele din Neptun Deep și sprijin financiar pentru fermieri.

PSD a anunțat că Parlamentul a adoptat, vineri, mai multe măsuri pe care, în opinia formațiunii, un guvern demis, cu atribuții limitate, nu le mai putea promova. Printre acestea se numără autorizarea Executivului să cumpere cu prioritate gaze din perimetrul Neptun Deep, eliminarea obligației de înlocuire a sobelor și menținerea posibilității de utilizare a centralelor de apartament.

Într-un comunicat de presă, social-democrații au susținut că Parlamentul a intervenit pentru a depăși blocajul instituțional. Potrivit PSD, parlamentarii formațiunii au inițiat și au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri și în domeniul transporturilor, apreciind că preluarea la nivel parlamentar a unor atribuții cu caracter executiv a fost necesară din cauza blocajului guvernamental pe care îl atribuie prim-ministrului demis, Ilie Bolojan.

PSD a mai anunțat că Parlamentul a autorizat Guvernul să își exercite dreptul de preempțiune pentru achiziția gazelor naturale care vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep de către OMV Petrom în următorii șapte ani. Potrivit formațiunii, măsura are la bază modificările aduse Legii Offshore în anul 2022.

Social-democrații au afirmat că, pentru prima dată, statul român își exercită dreptul prioritar de a achiziționa gazele naturale extrase din Marea Neagră, în baza prevederilor introduse prin modificarea Legii Offshore în 2022.

Totodată, PSD a susținut că, în lipsa acestei inițiative, întreaga producție de gaze din perimetrul Neptun Deep ar fi putut fi exportată, iar România ar fi rămas expusă în contextul actualei crize energetice.

PSD a mai susținut că au fost eliminate constrângerile privind sursele de încălzire pentru consumatorii casnici. Potrivit formațiunii, nu va mai exista obligația de înlocuire a sobelor, centralele de apartament vor putea fi utilizate în continuare, iar lemnul de foc va rămâne o sursă de încălzire pentru cele aproximativ 3,5 milioane de gospodării care depind de acesta.

Social-democrații au afirmat că, prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplinește jalonul aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce ar permite încasarea unei finanțări de un miliard de euro din fonduri europene.

PSD a afirmat că Parlamentul a adoptat și scheme de sprijin destinate crescătorilor de animale. Potrivit formațiunii, parlamentarii social-democrați au votat în favoarea crescătorilor de suine și bovine, aprobând scheme de ajutor de stat în valoare de aproximativ 70 de milioane de euro.

Totodată, PSD a susținut că au fost adoptate măsuri pentru asigurarea funcționării companiei Romatsa și pentru finanțarea infrastructurii rutiere. Formațiunea a precizat că, prin votul parlamentarilor PSD, a fost adoptat un mecanism care va asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare ale operatorului de trafic aerian, astfel încât activitatea companiei să poată continua fără întreruperi, iar zborurile să se desfășoare conform programului obișnuit.

De asemenea, social-democrații au afirmat că parlamentarii PSD au inițiat și au votat un amendament prin care toate veniturile încasate din rovinietă și din noua taxă Toll.ro, aplicată autovehiculelor de transport marfă, vor fi direcționate către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit PSD, această măsură va asigura resursele financiare necesare pentru întreținerea rețelei naționale de drumuri, în special a infrastructurii rutiere de mare viteză.