Sobele pe lemne ar putea să dispară. Ce pregătește Parlamentul pentru milioane de români

Parlamentul analizează un proiect legislativ care prevede înlocuirea voluntară a sobelor pe lemne cu sisteme moderne de încălzire, finanțate prin granturi acordate proprietarilor. Inițiativa, discutată marți în Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, face parte din reformele asumate prin PNRR. Potrivit propunerii, utilizarea sobelor existente nu va fi interzisă, iar schimbarea acestora se va face doar la solicitarea proprietarilor.

Planul privind înlocuirea sobelor a fost analizat marți de Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, în cadrul unui proiect legislativ inclus în jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Documentul vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire și urmărește reducerea utilizării sistemelor bazate pe lemn de foc și combustibili fosili solizi.

În urma dezbaterilor și a consultărilor dintre parlamentari și reprezentanții Guvernului, comisia a adoptat un raport favorabil asupra inițiativei legislative.

Propunerea stabilește că renunțarea la sobele pe lemne nu va fi impusă prin lege. În schimb, proprietarii care aleg să facă această schimbare vor putea beneficia de granturi pentru achiziționarea unor sisteme moderne de încălzire.

Proiectul de lege stabilește mai multe variante de încălzire care ar putea fi finanțate prin programele de sprijin destinate înlocuirii sobelor utilizate în prezent.

Printre soluțiile propuse se numără:

surse geotermale;

pompe de căldură;

colectoare solare;

sisteme de cogenerare de înaltă eficiență bazate pe surse regenerabile;

sisteme fotovoltaice;

valorificarea căldurii reziduale;

sisteme de stocare a energiei termice.

Aceste tehnologii ar urma să contribuie la reducerea emisiilor din sectorul rezidențial și la modernizarea sistemelor de încălzire utilizate în gospodării.

Inițiativa legislativă prevede obiective etapizate privind înlocuirea progresivă a unităților de încălzire care utilizează biomasa forestieră și combustibili fosili solizi.

Potrivit textului proiectului, autoritățile urmăresc atingerea următoarelor ținte:

cel puțin 50.000 de unități înlocuite până la 31 decembrie 2030;

cel puțin 100.000 de unități până la 31 decembrie 2035;

cel puțin 250.000 de unități până la 31 decembrie 2040.

Documentul precizează însă că aceste obiective vor fi realizate prin participarea voluntară a proprietarilor la programele de finanțare.

Proiectul de lege introduce în mod explicit garanții potrivit cărora schimbarea sistemelor de încălzire nu va deveni o obligație pentru proprietarii de locuințe.

Textul inițiativei prevede că înlocuirea sobelor se va realiza „exclusiv la cererea deținătorilor acestora”.

„Prevederile prezentului articol nu instituie obligația generală de înlocuire a unităților de încălzire existente și nu interzic utilizarea acestora, inclusiv a unităților care utilizează biomasa forestieră”, prevede inițiativa.

În timpul dezbaterilor din comisie, deputata Cristina Prună a arătat că peste 3,5 milioane de gospodării din România folosesc lemnul de foc pentru încălzire.

„În județul meu este peste 80-90%”, a spus deputatul Ilie Toma din Hunedoara, referindu-se la ponderea gospodăriilor care se încălzesc cu sobe pe lemne în sezonul rece.

Proiectul legislativ urmează să intre în dezbaterea și votul plenului Camerei Deputaților, iar ulterior va fi transmis Senatului, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în această săptămână.