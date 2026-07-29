Numele surpriză indicate de Rareș Bogdan din spatele lui Bolojan: Ilie nu-i în stare. El nu știe politică. Dan e șmecher

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan afirmă că deciziile politice asociate lui Ilie Bolojan nu ar fi rezultatul exclusiv al alegerilor acestuia, susținând că în spatele unor mișcări recente s-ar afla Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, și Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Declarațiile au fost făcute de Rareș Bogdan într-un interviu acordat publicației Libertatea, unde europarlamentarul a vorbit despre modul în care vede actuala conducere politică și despre influențele din jurul lui Ilie Bolojan.

„Siegfried e un băiat bun acolo unde e, dar nu e de premier. A fost o propunere șah. Aici e creierul lui Dan. Ilie nu-i în stare. El nu știe politică. Dan e șmecher. Dan știe, deși mă enervează și în momentul ăsta nu sunt de acord deloc cu el, dar nu pot să nu-i…. Toate mișcările pe care le vedeți astăzi sunt ale Ioanei Ene Dogioiu, fost jurnalist și ea, foarte bun, și ale lui Dan Motreanu. Ilie, habar n-are de politică. El știe cu micromanagementul. El a fost foarte bun, a făcut lucruri grozave la Oradea. Absolut grozave.”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul liberal a susținut că Ilie Bolojan nu ar avea o orientare conservatoare și a afirmat că acesta nu ar reprezenta pe deplin politicile liberale, raportându-se la deciziile luate în ultima perioadă.

„Eu cred că Ilie Bolojan are această apropiere ideologică, nu are nicio treabă cu conservatorismul. Asta e, cu siguranță, nu are treabă cu conservatorismul. E 100% clar. Așa cum, din punctul meu de vedere, nu prea are treabă cu politicile liberale”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a mai spus că i-ar fi transmis lui Ilie Bolojan să nu crească taxele, argumentând că o astfel de măsură ar putea afecta consumul și evoluția economică. Rareș Bogdan a precizat că a oferit exemple din alte state europene unde creșterea taxelor ar fi fost asociată cu perioade dificile din punct de vedere economic.

„I-am spus: Ilie, domnule președinte, nu mări taxele pentru că această creștere va opri, pe de-o parte, consumul, pe de-o parte, creșterea economică și în momentul în care vei mări și impozitele, pe lângă creșterea TVA, vei ajunge la o scădere, la o frânare a economiei, care ne va afecta foarte mult pe toți și în primul rând te va afecta pe tine pentru că conduci guvernul”, a explicat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a afirmat că reducerea taxelor poate reprezenta o soluție economică, făcând referire la exemple precum Statele Unite în perioada administrației Reagan, dar și la state europene precum Irlanda, Estonia și Lituania.

„Și am venit pe cealaltă parte și am spus așa, de la Reagan încoace, de la America lui Reagan, până la Estonia, Lituania, Irlanda, scăderea taxelor este o soluție viabilă”, a precizat acesta.

Europarlamentarul a susținut că majorarea taxelor, combinată cu reducerea pragului pentru microîntreprinderi și scăderea investițiilor, ar putea avea efecte asupra mediului economic.

„Dacă tu mărești taxele și mărești TVA, impozitele, scazi pragul la microîntreprindere și vei afecta microîntreprinderea, avem peste 120.000 care sunt închise în momentul ăsta, avem mii de insolvențe în fiecare lună, vei avea o problemă cu încasările, vei avea o problemă cu salariile, vei avea o problemă cu viitorul economiei românești”, a mai spus Rareș Bogdan.

Acesta a afirmat că, în opinia sa, investițiile ar trebui să fie o direcție importantă pentru economie și a vorbit despre atragerea capitalului din Statele Unite, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite.

În declarațiile sale, europarlamentarul a adus în discuție și resursele naturale ale României, susținând că țara are materii prime importante care ar putea fi valorificate.

„Haideți să facem niște turnee în Statele Unite, unde sunt bani suficienți care să vină spre această parte a lumii care e apărată de un grad de securitate NATO. Hai să mergem în UK, la Londra, și hai să mergem în Emirate, pentru că sunt foarte mulți bani. Nu te duci la zonele unde nu sunt bani. Și haideți să aducem investiții în zona de resurse strategice, care sunt foarte necesare ca să nu mai fie dependentă Uniunea Europeană de China”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a menționat resurse precum nichelul, cadmiul, seleniul, aurul, argintul și cuprul, afirmând că România are capacități care nu sunt exploatate. „România are resurse, are metale rare pe care nu le exploatează, suntem caz unic în lume, nu UE: nichel, cadmiu, seleniu, aur, argint, cupru”, a spus europarlamentarul.

Rareș Bogdan a vorbit și despre agricultură și despre importanța subvențiilor europene pentru fermieri. El a relatat o discuție avută cu agricultori români, în care a explicat sursa fondurilor primite prin schemele de sprijin.

„Gândiți-vă că astăzi, din 720.000 de agricultori români, de fermieri români, dacă Uniunea Europeană nu ne-ar mai da subvenția de 2,2, 2,3 miliarde de euro, subvenție directă pe an”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a precizat că banii pentru aceste subvenții provin din fonduri europene, nu din bugetul național, relatând reacția unor fermieri la explicațiile sale despre sursa finanțării.