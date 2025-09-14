Declarațiile Ioanei Ene Dogioiu privind renunțarea la plafonarea alimentelor de bază au stârnit controverse și reacții dure, care au deschis noi discuții în spațiul public și politic.

Într-un clip publicat pe TikTok, jurnalistul Dan Andronic a susținut că Ilie Bolojan ar fi nevoit să își desemneze un alt purtător de cuvânt.

Potrivit acestuia, Ioana Ene Dogioiu ar fi transmis o informație incorectă despre discuțiile din coaliția de guvernare privind renunțarea la plafonarea alimentelor de bază.

„Ioana Ene Dogioiu, o ziaristă destul de cunoscută pentru virulența și analizele ei, a trântit o minciună ieri, când s-a discutat despre renunțarea la plafonarea alimentelor de bază”, a afirmat jurnalistul.

Dan Andronic a explicat că Dogioiu ar fi transmis presei apropiate de Palatul Victoria că subiectul a fost discutat, iar ulterior l-ar fi acuzat pe Sorin Grindeanu că nu spune adevărul.

„Când s-a discutat despre renunțarea la plafonarea alimentelor de bază, a transmis grupului de presă afiliat la Palatul Victoria că s-a discutat. Numai că, ce să vezi, bine, și îl ataca pe Grindeanu. Ceea ce un purtător de cuvânt al Guvernului, că nu este angajat al lui Bolojan, nu o plătește Bolojan din diurna de deplasare pe care nu o încasează sau din chiria pe care nu o plătește… deci, din postura de purtător de cuvânt al Guvernului, l-a atacat pe Grindeanu spunând că minte”, continuă Dan Andronic.

În replică, reprezentanții PSD au negat că vicepremierul ar fi dezinformat. Situația a devenit și mai tensionată după ce ministrul Economiei, membru USR, a declarat că discuția privind plafonarea alimentelor urmează să aibă loc și nu fusese încă abordată oficial în coaliție. Andronic a subliniat că, în mod normal, o astfel de situație ar trebui să conducă la o demisie.

„Bineînțeles că PSD-ul a ieșit și a spus că nu minte. Dar problema nu e asta. Problema este că a ieșit și ministrul Economiei, care e de la USR, și care a spus că nu s-a discutat în coaliție așa ceva și că urmează să discute. Deci, în mod normal, într-o țară normală, lucrul ăsta ar însemna demisia purtătorului de cuvânt. Însă o să vedeți că zilele o să treacă și nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că întotdeauna principiile sunt bune pentru alții. Principiile se aplică ălora care nu-s de acord cu noi”, a spus acesta.

Totuși, a adăugat că nu se așteaptă ca Ioana Ene Dogioiu să fie sancționată, întrucât principiile politice sunt aplicate selectiv.

Andronic a adăugat că o declarație falsă la un asemenea nivel ar fi trebuit sancționată imediat. În opinia lui, lipsa unei reacții ferme dovedește fragilitatea actualei coaliții de guvernare.

„O minciună de la nivelul ăsta trebuia sancționată imediat. Nu s-a întâmplat nimic și nici n-o să se întâmple. Însă coaliția asta scârțâie din toate încheieturile, și lucrul ăsta se vede dimineață, la prânz și seara”, a subliniat jurnalistul.

Acesta a explicat că Ilie Bolojan, liderul liberal, nu reușește să gestioneze dialogul politic și preferă să se bazeze doar pe câteva idei ferme. Potrivit lui Andronic, Bolojan recurge deseori la amenințarea cu plecarea atunci când nu îi sunt acceptate propunerile.

„Bolojan nu știe un lucru: el nu poate să discute. El nu are decât câteva idei pe care le promovează pe ideea că dacă nu-mi plac, nu vă place, eu am plecat”, a spus jurnalistul.

În continuare, analistul politic a caracterizat acest comportament drept „șantaj politic”, pe care îl consideră însă limitat ca eficiență.

„Șantaj. E adevărat, șantaj politic. Dar nu știu cât mai ține, pentru că și șantajul ăsta are rostul lui. Nu-l poți folosi de fiecare dată, pentru că, la un moment dat, se enervează ăia care sunt șantajați”, a comentat el.

În finalul mesajului, jurnalistul a arătat că, în pofida criticilor, Ioana Ene Dogioiu va rămâne în continuare alături de Ilie Bolojan. Totodată, el și-a exprimat o rezervă clară față de credibilitatea acesteia.