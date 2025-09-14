Doliu în cinematografie! Născut în Carolina de Nord, Randy Boone a jucat și în alte două seriale celebre ale anilor 1960: în comedia ”It’s a Man’s World”, difuzată de NBC între 1962-1963, și în ”Western Cimarron Strip”, difuzat de CBS între anii 1967-1968, cu Stuart Whitman în rol principal, relatează The Hollywood Reporter.

De asemenea a apărut într-un episod al serialului „Zona Crepusculară”.

Boone s-a alăturat serialului ”The Virginian”, cu James Drury și Doug McClure în rolurile principale, la jumătatea celui de-al doilea sezon, în februarie 1964. A jucat timp de 46 de episoade, până la sfârșitul celui de-al patrulea sezon, înainte de a fi concediat.

„Mi s-a spus că producătorul Frank Price credea că sunt doar de decor și că nu sunt necesar în serial, dar simt că am fost la fel de necesar ca ceilalți”, povestea el în cartea lui Paul Green din 2006, A History of Television’s The Virginian, 1962-1971”. „Cred că un serial are de suferit atunci când faci schimbări mari și renunți la actorii care i-au făcut pe oameni să-l îndrăgească”, afirma el.

Clyde Randy Boone s-a născut pe 17 ianuarie 1942, în Fayetteville, Carolina de Nord. A absolvit Liceul Fayetteville în 1960 și a petrecut o scurtă perioadă la North Carolina State College din Raleigh, unde a cântat la chitară și a participat la diferite concursuri.

El relata în carte că a vrut să-și ia chitara și să facă autostopul prin țară.

”Visam că o să mă distrez până când mă va recruta in armată, apoi o să-i las să mă disciplineze”, a spus el. „Abia așteptam să termin școala și să mă distrez”, povestea el.

După ce a călătorit prin țară timp de 18 luni, a ajuns la Los Angeles în 1962. Când cineva i-a spus că un producător TV căuta un tânăr care să joace rolul unui student care cântă folk într-un nou serial numit „It’s a Man’s World”, a dat o probă și a fost angajat.

Boone a semnat un contract cu Universal Studios și a fost distribuit în rolul lui Vern Hodges, care împarte o casă plutitoare pe râul Ohio cu doi prieteni (Glenn Corbett, Ted Bessell) în serialul „It’s a Man’s World”.

Deși apreciat de critici, serialul a fost anulat după doar patru luni de difuzare, din cauza unei concurențe acerbe. Boone și viitoarea vedetă din „That Girl”, Bessell, au călătorit prin țară într-o campanie de publicitate pentru a-l salva, dar fără succes.

Boone a fost sfătuit că a ști să călărească i-ar fi de mare folos în era westernurilor TV, așa că și-a cumpărat un cal și a devenit un călăreț profesionist. Această abilitate – și faptul că era încă sub contract – l-a convins pe Price să-l angajeze pentru rolul din „The Virginian”.

Boone a apărut în episodul „First to Thine Own Self”, care a avut premiera în februarie 1964.

El a povestit că a scris multe dintre cântecele pe care le-a interpretat în serial, spunând că a vrut „să simtă că pune ceva special în lucrare”.

A cedat drepturile de autor asupra cântecelor, dar a reușit să le redobândească după patru ani.