Jurnalistul Sorin Stanciu a contribuit la creșterea vizibilității organizației și la implicarea acesteia în numeroase manifestări și proiecte, consolidând rolul ziariștilor profesioniști din România ca cea mai importantă organizație de breaslă din România.

În comunicatul transmis de UZPR se arată că Sorin Stanciu a apărat prestigiul Uniunii și a promovat permanent unitatea organizației. Crezul său a fost că „UZPR suntem noi, toți, egali”, iar în activitatea sa a încurajat filialele teritoriale și puterea decizională a acestora.

„A încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică. Ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România. Fidel crezului său, ‘UZPR suntem noi, toți, egali’, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizației și și-a pus puterea și priceperea în slujba UZPR și a membrilor săi din țară și din diaspora. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un comunicat al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Sorin Stanciu a fost ales președinte al UZPR în iulie 2024. După alegerea sa ca președinte, Sorin Stanciu a subliniat că în ultimii doi ani în care a condus Uniunea a acordat atenție îmbunătățirii documentelor programatice ale Uniunii, în special Statutului UZPR.

El a amintit că, prin consultarea filialelor, au fost introduse corecturi privind calitatea de membru, criteriile de alegere a conducerii și întărirea puterii decizionale a filialelor locale.

El a pledat constant pentru un caracter democratic accentuat al organizației și pentru un schimb de opinii deschis între membrii Uniunii.

„UZPR suntem noi, toți, egali!. Părerile exprimate de noii membri primiți, dezbaterile avute în cadrul întâlnirilor în filialele noastre teritoriale au relevat o seamă de neîmpliniri, deficiențe și ambiguități raportate la documentele programatice după care se conduce activitatea noastră – în primul rând, Statutul UZPR – ceea ce ne-a determinat să acordăm, în ultimii doi ani – o atenție specială îmbunătățirii acestora. Prin consultarea filialelor noastre, am adus o seamă de corecturi acelor texte care reglementează calitatea de membru al Uniunii, criteriile de alegere a organismelor de conducere, întărirea puterii decizionale a filialelor locale. Mutarea centrului de greutate al activității UZPR și a deciziilor către filialele noastre locale este necesar să continue, ca o întărire a caracterului democratic al întregii activități a Uniunii. De altfel, acest spirit trebuie să guverneze constant soluțiile la dezbaterile noastre, schimbul de păreri trebuie să ne aparțină numai nouă, membrilor UZPR, nimănui altcuiva sau altor structuri administrative. Avem aceleași drepturi, toți suntem egali! Fiecare are dreptul la opinie, trebuie ascultat, trebuie respectat! Desigur, există și unele orgolii exagerate, dar și acestea trebuie luate în considerare, cu înțelegere colegială.”

În luna mai 2025, Sorin Stanciu a primit Ordinul „ASTRA Arădeană”, în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a Conferinței Științifice Naționale „Administrație Românească Arădeană”. Distincția i-a fost oferită în prezența unor personalități culturale și ecleziastice de la Arad.