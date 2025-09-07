Opoziția a încercat astăzi să răstoarne Guvernul din cauza pachetelor de reformă asumate în urmă cu câteva zile, însă toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse, neadunând voturile necesare. Printre ele, s-a numărat și pachetul de reformă care privește domeniul sanitar. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a acuzat Opoziția că a încercat să transforme reforma în domeniul sanitar din România într-un discurs populist și demagogic.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Rogobete a dat cărțile pe față: reforma statului din sănătate nu este austeritate, ci înseamnă eficiență.

Statul nu va opera tăieri în acest domeniu, ci va reașeza corect resursele, subliniază șeful de la Ministerul Sănătății. De acum încolo, vor exista trasee clare, reguli simple și soluții rapide, adaugă el.

„Astăzi, Parlamentul României a respins moțiunea de cenzură depusă împotriva pachetului 2 de măsuri pentru Sănătate. Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc. De ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte. Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple și soluții rapide. Prima investigație se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naționale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate”, a scris Alexandru Rogobete în postarea sa.

Ministrul Sănătății a amintit și de alte atacuri ale Opoziției pe tema reformei din sănătate. S-a vorbit despre medicamente, despre medici și despre prevenție.

Alexandru Rogobete a subliniat că statul va extinde lista de medicamente compensate, va întări medicina de familie și o va direcționa cǎtre servicii de prevenție și screening. În plus, ambulatoriile vor sta deschise de acum încolo până seara, reducând astfel presiunea pe unitățile de primiri urgențe.

O altă reformă importantă menționată de demnitar este cea care îi privește pe managerii de spitale și șefii de secție. Indicatorii de evaluare și de angajare în cazul acestora vor fi modificați.

„Am auzit și atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenție. Vă spun direct: extindem lista de medicamente compensate, întărim medicina de familie și o orientǎm cǎtre servicii de prevenție și screening, deschidem ambulatoriile până seara, reducem presiunea de pe urgențe. Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu. Reforma nu înseamnă doar tratamente și medicamente, ci și schimbarea modului în care sunt conduse spitalele. Introducem criterii de performanță clare pentru manageri și mecanisme reale de concurs pentru toți șefii de secție. Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriașă. A fi șef de secție nu este un privilegiu, ci o datorie față de pacienți și echipa medicală. Orice poziție de conducere într-un spital trebuie obținută prin concurs corect, nu prin numiri incerte”, a mai scris Rogobete pe Facebook.

În final, Alexandru Rogobete a transmis că este perfect conștient de faptul că românii au îndurat ani la rândul promisiuni goale.

Este totuși nevoie de încredere, spune el, și promite tuturor pacienților și personalului medical că instituția pe care o conduce va lucra pentru eficientizare, pentru investiții chibzuite și pentru un acces real la sănătate.