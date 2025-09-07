Guvernul scapă de moțiune de cenzură, dar AUR mută lupta la CCR
Guvernul condus de Ilie Bolojan nu scapă de presiune. Deși duminică, 7 septembrie, cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, S.O.S. România și POT au fost respinse, Executivul este acum amenințat cu plângeri la CCR.
Mai exact, AUR, formațiunea condusă de George Simion, va depune plângeri la Curtea Constituțională prin care va ataca cele patru proiecte de lege pe care Guvernului Bolojan și-a asumat răspunderea.
Într-un comunicat oficial, formațiunea politică explică de ce a luat această decizie, indicând elementele din cele patru proiecte de lege pe care le consideră greșite sau chiar împotriva României. Iată exact ce au transmis cei din AUR:
1 ) Legea privind „reforma” în sănătate
- Reducerea numărului de investigații medicale decontate → pacienții cronici rămân fără diagnostic și tratament la timp
- Medicii, constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate → acces îngrădit la terapii eficiente
- Majorarea taxei clawback → dispariția medicamentelor generice, lovind în pensionari și bolnavii cronici
- Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului → liste de așteptare uriașe, inegalități teritoriale accentuate
2 ) Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului
- Noua agenție AMEPIP = instrument de politizare masivă
- Consiliile de Administrație transformate în anexe de partid → funcționari publici subordonați politic
3 ) Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome
- Salariile uriașe scad doar de la 15.000 € la 12.000 € → cosmetizare, nu reformă
- Reducerile de personal vizează zona de control și verificare → slăbirea capacității de supraveghere a piețelor de energie și asigurări
- Posturile politice rămân intacte
4 ) Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice
- Impozit minim pe cifra de afaceri → sufocă firmele mici
- Taxe în plus pentru transportatori → costuri mai mari pentru toți românii
- Creșterea CASS pentru independenți → 650.000 de români afectați
- Majorarea taxei pe tranzacțiile bursiere → distrugerea pieței de capital
Acuzațiile lui George Simion
În Parlament, George Simion a criticat astăzi dur coaliția de guvernare, care, potrivit spuselor sale, ar urma să ducă România în incapacitate de plată în cele din urmă.
Liderul AUR mai atrage atenția că actualul Guvern ar scădea, de fapt, încasările la buget, în ciuda creșterii de taxe, s-ar juca cu sănătatea românilor, în timp ce permit funcționarea jocurilor de noroc și ar răpi șansa la o viață mai bună multor categorii din România, precum mamele cu copii, persoanele din mediul rural, profesorii, veteranii și alții.
„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care, chipurile, în Parlament este la 70 la sută. (…) Nu e de mirare că faceți acest lucru pentru că tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, ați fraudat alegerile.
În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Și asta până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut și nu faceți, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma.
Creșteți taxe și scădeți încasările la stat. Ăsta este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de finanțe are firme care nu își declară bilanțul, nu își plătesc datoriile la stat, antreprenorii din viața reală își restrâng activitatea, își închid activitatea sau își relochează în alte companii și își mută sediul social în alte companii.
Lăsați pentru firmele străine, pentru multinaționale un procent de 1 la sută ca fiind deductibili pe când firmele românești nu au cum să îndeplinească acest barem. Vă jucați cu sănătatea națiunii permițând în continuare jocuri de noroc.
Luați șansa de mâine a mamelor cu copii, a celor din mediul rural, pe care spuneți voi că îi apărați, a profesorilor, a veteranilor, a multor altor categorii blestemate de actualul guvern la sărăcie perpetuă”, a declarat astăzi George Simion.