Guvernul condus de Ilie Bolojan nu scapă de presiune. Deși duminică, 7 septembrie, cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, S.O.S. România și POT au fost respinse, Executivul este acum amenințat cu plângeri la CCR.

Mai exact, AUR, formațiunea condusă de George Simion, va depune plângeri la Curtea Constituțională prin care va ataca cele patru proiecte de lege pe care Guvernului Bolojan și-a asumat răspunderea.

Într-un comunicat oficial, formațiunea politică explică de ce a luat această decizie, indicând elementele din cele patru proiecte de lege pe care le consideră greșite sau chiar împotriva României. Iată exact ce au transmis cei din AUR:

Reducerea numărului de investigații medicale decontate → pacienții cronici rămân fără diagnostic și tratament la timp

Medicii, constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate → acces îngrădit la terapii eficiente

Majorarea taxei clawback → dispariția medicamentelor generice, lovind în pensionari și bolnavii cronici

Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului → liste de așteptare uriașe, inegalități teritoriale accentuate

Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului

Noua agenție AMEPIP = instrument de politizare masivă

Consiliile de Administrație transformate în anexe de partid → funcționari publici subordonați politic

Salariile uriașe scad doar de la 15.000 € la 12.000 € → cosmetizare, nu reformă

Reducerile de personal vizează zona de control și verificare → slăbirea capacității de supraveghere a piețelor de energie și asigurări

Posturile politice rămân intacte

Impozit minim pe cifra de afaceri → sufocă firmele mici

Taxe în plus pentru transportatori → costuri mai mari pentru toți românii

Creșterea CASS pentru independenți → 650.000 de români afectați

Majorarea taxei pe tranzacțiile bursiere → distrugerea pieței de capital

În Parlament, George Simion a criticat astăzi dur coaliția de guvernare, care, potrivit spuselor sale, ar urma să ducă România în incapacitate de plată în cele din urmă.

Liderul AUR mai atrage atenția că actualul Guvern ar scădea, de fapt, încasările la buget, în ciuda creșterii de taxe, s-ar juca cu sănătatea românilor, în timp ce permit funcționarea jocurilor de noroc și ar răpi șansa la o viață mai bună multor categorii din România, precum mamele cu copii, persoanele din mediul rural, profesorii, veteranii și alții.