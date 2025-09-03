În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, liderul AUR și fost candidat la președinție, a comentat rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de Nicușor Dan. George Simion a declarat că, privit retrospectiv, Nicușor Dan nu ar fi trebuit să ajungă în turul doi, fiind „ridicat de sistem” cu doar 0,2% peste Crin Antonescu pentru a intra în confruntarea directă cu el.

Invitat la emisiune, George Simion a explicat că decizia sa de a candida a fost dificilă și că, la momentul actual, analizând retrospectiv, ar fi evident că sistemul a ales președintele încă din decembrie 2024. Politicianul a spus că, deși lupta partidului AUR ar fi fost greu încercată, el a avut un plan pentru fiecare scenariu posibil: atât pentru un tur doi cu Nicușor Dan, cât și pentru o confruntare cu Crin Antonescu. Simion a subliniat că se simte mulțumit de modul în care și-a respectat planul, parte din el elaborat împreună cu Călin Georgescu, și că ar lua aceeași decizie dacă ar fi să o ia din nou, pentru a lupta pentru democrație.

„La momentul respectiv am luat o decizie. E foarte complicat acum. Toată lumea judecă și îmi spune cum ar fi trebuit să fac atunci. Eu îți spun că fiecare dintre noi se uită retrospectiv și spune trebuia să fac așa, trebuia să fac invers. Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Nicușor Dan în decembrie 2024 a fost ales de sistem să fie președinte. Ducând lucrurile mai departe, degeaba a fost chinul nostru luptându-ne pe bune, făcând un scenariu. Dacă intrăm cu Nicușor Dan, așa vom face între cele două tururi și dacă intrăm cu Crin Antonescu, ăsta este planul. Uitându-ne cu ochii de acuma, sigur că Nicușor Dan n-a câștigat nici măcar accesul în turul doi. El a fost urcat cu 0,2% peste Crin Antonescu și Crin Antonescu trebuia să reprezinte adversarul meu în turul doi. Dar degeaba ne uităm cu ochii de acuma. Eu sunt mulțumit că m-am ținut de planul pe care l-am făcut, parte din el, inclusiv cu o zi înainte de alegeri, cu domnul Călin Georgescu. A doua zi după primul tur m-am dus la Viena. A venit, în urma deplasării la Viena, declarația lui Viktor Orban. Asta a fost acțiunea noastră. Reacțiunea sistemului a fost că UDMR-ul l-a șantajat pe Viktor Orban și l-a pus să dea înapoi. Da, aș fi luat aceeași decizie și m-aș fi bătut pentru a restaura democrația, ceea ce fac și acum și ceea ce trebuie să se întâmple și acum.”, a explicat șeful partidului AUR.

De asemenea, liderul AUR a dezvăluit că, între cele două tururi de scrutin, ar fi fost contactat indirect de serviciile de informații prin intermediul unor interpuși, care ar fi încercat să se asigure că pozițiile lor nu vor fi afectate. El a precizat că a transmis că nu are intenția să acționeze violent sau să „taie capete”.

„Nu m-au contactat direct serviciile. M-au contactat între cele două tururi, prin interpuși, ca să-și aranjeze cumva ploile pentru perioada următoare, să nu fie dați afară. Le-am transmis că nu sunt un tăietor de capete sau vărsător de sânge.”

Simion a vorbit și despre momentul în care și-a recunoscut înfrângerea în seara alegerilor. El a afirmat că, deși campania a fost obositoare și dificilă, motivul candidaturii nu a fost unul personal, ci legat de susținerea cauzei lui Călin Georgescu și readucerea acestuia la conducerea României, pentru un principiu pe care îl considera drept.