Măsura care îl vizează pe Călin Georgescu a fost menținută de Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, după ce instanța a analizat posibilitatea ridicării sau continuării controlului judiciar.

Ședința a avut loc luni la Judecătoria Sectorului 1, unde mai multe persoane s-au adunat în fața instanței pentru a asista la proces. Decizia Tribunalului București, luată la mijlocul lunii iulie, a confirmat menținerea controlului judiciar, stabilind astfel că fostul candidat rămâne sub supravegherea autorităților pe durata procesului.

Amintim că procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu, care se confruntă cu acuzații de propagandă legionară. Măsura de control judiciar rămâne în vigoare pe perioada derulării procesului, asigurând respectarea obligațiilor impuse de instanță și prevenind eventuale acțiuni care ar putea afecta desfășurarea procesului, subliniază autoritățile.

În urma deciziei, Georgescu a transmis luni un mesaj la adresa Coaliției de guvernare. Acesta a stat aproximativ o jumătate de oră în incinta Judecătoriei Sectorului 1, unde s-a prezentat pentru a afla dacă rămâne sau nu sub control judiciar.

„Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, au înțeles că artă înrobirii fără lanțuri e la îndemână lor. Așa că au semănat sărăcie și minciună pentru a culege supunere și control. Au hrănit poporul cu pâine ieftină și circ vulgar, transformând suferință în spectacol și sclavia în obișnuință. Stăpânesc prin minciună, intrigă și dezbinare, punând frate contra frate și făcând din neputință și prostie virtuți. Astfel, cei sclavi ajung să creadă că sunt liberi, iar cei fericiți ajung să creadă că sunt fericiți. Poporul român și-a descoperit demnitatea istoric a și măreția sacră de a fi. Poporul român nu mai poate să fie manipulat, nu mai poate să fie dezbinat sau controlat”, a subliniat Georgescu.

De asemenea, fostul candidat a subliniat și că „toate măsurile luate de actualul guvern (…) distrug în totalitate economia țării și condamnă la neputință viața oamenilor”.

„Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să te împrumuți sau să spui că nu ai bani, ar trebui ca prosperitatea și fericirea să fie generalizate. De aceea vă spun că toate măsurile luate de actualul guvern de pseudo-culți distrug în totalitate economia țării și condamnă la neputință viața oamenilor. Personal refuz să cred PSD-ului i-a dispărut ultimul dram de responsabilitate pentru a se face părtaș la această distrugere”, a explicat acesta.

Legat de decizia care îl privește, el a spus că „este un abuz total împotriva dreptății și adevărului” și are convingerea că „Justiția își va face datoria, respectând doar principiile de drept”.