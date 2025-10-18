George Moț a publicat pe Facebook un mesaj prin care anunță că membrii Comunității Declic se implică în problema legii privind plata pensiilor private.

El a explicat că legea are mai multe probleme, pe care le-a semnalat deja de mai multe ori, inclusiv prin scrisori deschise adresate Ministerului Muncii, Cabinetului Primului-Ministru, partidelor aflate la guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR) și Parlamentului, participând chiar și la ședințele comisiilor.

Totuși, spune George Moț , acestea au fost respinse.

Printre amendamentele pe care le-a propus, dar care nu au fost acceptate, se numărau posibilitatea ca participantul să decidă singur valoarea ratei, indexarea anuală a ratei cu profitul obținut, extinderea universului investițional cu mai multe tipuri de active și obligativitatea testării periodice și a formării profesionale continue a celor care vând produse de pensii private.

El a subliniat că forma actuală a legii impune guvernului să stabilească rata, prevede plata profitului acumulat doar la ultima rată, limitează opțiunile de investiții la instrumente care nu acoperă inflația și nu asigură formarea adecvată a agenților.

”Ca să vă faceți o idee de ce amendamente am propus și au fost respinse: – participantul sa poată decidă singur valoarea ratei, în condițiile unei rate minim stabilite de lege (forma actuală impune valoarea ratei, care va fi stabilită exclusiv de guvern) – anual să se indexeze valoarea ratei cu profitul obținut (forma actuală prevede ca tot profitul acumulat să plătește doar în ultima rată) – extinderea universului investițional cu mai multe tipuri de active: acțiuni, obligațiuni, fonduri investiții, etc. (forma actuală prevede posibilitatea investirii doar în depozite, titluri de stat și obligațiuni supranaționale – toate instrumente care nu acoperă nici măcar inflația) – obligativitatea testării periodice și formării profesionale continue a celor care vând produse de pensii private, asemănător celor din sectorul asigurărilor (în prezent nu există testare și formarea profesională se face doar pe hârtie; în condițiile în care în ultimul an s-au modificat peste 60 de norme este greu de crezut ca agenții de marketing sunt instruiți privind toate aceste modificări) Acestea sunt o parte din amendamentele depuse, care au fost respinse de deputații și senatorii pe care i-am votat și care ar trebui să ne reprezinte interesele”, anunță George Moț.

George Moț a încheiat prin a încuraja oamenii să se alăture inițiativei sale, menționând că peste 6.000 de persoane au semnat deja petiția privind legea de plată a pensiilor private.

Petiția poate fi semnată aici.