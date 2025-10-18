În ciuda îngrijorărilor tot mai mari legate de creditele neperformante din băncile americane de dimensiuni medii, nu există indicii că sistemul financiar s-ar afla în faţa unui pericol sistemic, conform evaluărilor agenţiei Moody’s Ratings.

Marc Pinto, care conduce departamentul global de credit privat al Moody’s, a explicat într-un interviu acordat CNBC că, deşi s-au observat unele relaxări în criteriile de creditare, indicatorii privind calitatea activelor se menţin constanţi.

„Atunci când analizăm în profunzime dacă există o schimbare în ciclul de credit, aşa cum pare să creadă piaţa, nu găsim nicio dovadă. Dacă ne uităm la cifrele privind calitatea activelor din ultimele trimestre, vedem foarte puţină deteriorare,” a spus Pinto.

Declarațiile sale vin în contextul scăderilor accentuate înregistrate joi de acţiunile băncilor americane, după ce Zions Bancorporation şi Western Alliance Bancorp au raportat pierderi din credite comerciale, iar Jefferies a fost afectată de falimentul companiei auto First Brands.

Temerile privind posibila extindere a problemelor în sector au fost alimentate şi de avertismentul CEO-ului JPMorgan Chase, Jamie Dimon, care a afirmat că „atunci când vezi un gândac, probabil că mai sunt şi alţii.”

Pinto a contrazis însă această perspectivă, subliniind că nu există dovezi ale unei tendinţe generalizate: „Un singur gândac nu înseamnă o infestare,” a spus el.

Conform datelor Moody’s, ratele de neplată pentru datoriile cu randament ridicat se menţin sub 5% în 2025 şi ar putea coborî sub 3% în 2026 — mult sub nivelurile din 2008, când au depăşit 10%.

Analistul a mai precizat că economia SUA se dovedeşte mai rezistentă decât s-a estimat, în pofida incertitudinilor legate de piaţa muncii, noile tarife comerciale impuse de preşedintele Donald Trump şi presiunile inflaţioniste.

„Un cuvânt pe care îl aud constant în aceste zile este rezilienţă. Creşterea PIB-ului este mai bună decât se credea acum şase luni, iar perspectivele privind reducerea dobânzilor indică faptul că calitatea creditului este într-un punct bun şi ar putea chiar să se îmbunătăţească,” a spus Pinto.

După corecţiile severe de joi, pieţele au început să îşi revină vineri: SPDR S&P Regional Banking ETF, fondul care urmăreşte performanţa băncilor regionale americane, a crescut cu aproximativ 2%, recuperând parţial pierderea de 6,2% din sesiunea precedentă.