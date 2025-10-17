Clienții Băncii Comerciale Române sunt rugați să își programeze din timp plățile și tranzacțiile, întrucât banca va efectua o serie de lucrări de actualizare a infrastructurii informatice în cursul nopții de vineri, 17 octombrie spre sâmbătă, 18 octombrie.

Potrivit anunțului oficial al BCR, aplicația George va fi indisponibilă în intervalul 23:00 – 05:00, iar sistemul de carduri nu va funcționa între 23:00 și 04:00. În această perioadă, clienții nu vor putea efectua plăți online, retrageri de numerar de la bancomate sau plăți la POS, toate operațiunile fiind suspendate temporar.

Totodată, Contact Centerul BCR va fi oprit pentru o oră, între 22:00 și 23:00, urmând ca ulterior să redevină disponibil pentru clienți. După ora 23:00, serviciul de asistență telefonică va funcționa normal, inclusiv pe durata pauzei tehnice a aplicației și sistemului de carduri.

„Revenim în curând, cu totul pus la punct, gata să continuăm bankingul împreună”, transmite BCR în mesajul adresat clienților.

Banca subliniază că această pauză este planificată și are ca scop îmbunătățirea performanței și securității platformelor digitale, în special a aplicației George, una dintre cele mai utilizate platforme de banking online din România.

Reprezentanții BCR recomandă clienților să efectueze plățile importante și retragerile de numerar înainte de ora 23:00, pentru a evita eventualele inconveniente.

După finalizarea lucrărilor, toate serviciile vor fi repornite și vor funcționa normal.

Începând cu 8 decembrie 2025, Banca Comercială Română va implementa modificări majore în contractele aferente serviciilor bancare. Actualizările vizează nivelul comisioanelor, condițiile de utilizare a conturilor curente, noile funcții digitale, precum și responsabilitățile clienților în situații de tranzacții eronate sau tentative de fraudă.

De la data menționată, pachetele de conturi BCR vor suferi modificări la taxele lunare de administrare. Banca introduce praguri minime de încasări, menite să încurajeze utilizarea activă a conturilor și să ofere posibilitatea evitării comisioanelor.

Pentru contul George Standard, clienții care nu primesc lunar în cont cel puțin 2.000 de lei vor plăti un comision de 15 lei.

În cazul contului George Gold, pragul minim este de 5.000 de lei, iar comisionul aplicat celor care nu ating această sumă va fi de 30 de lei.

Alte pachete, precum ClasiCont, Comod2 sau TotalCont, vor avea taxe de administrare cuprinse între 15 și 30 de lei, în funcție de opțiunea de cont aleasă.

Totodată, BCR introduce un comision standard de 2,5% pentru operațiunile de conversie valutară, care va fi aplicat inclusiv plăților online efectuate în monede străine. Această măsură îi va afecta în special pe clienții care fac frecvent cumpărături internaționale cu cardul.