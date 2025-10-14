Am cautat să vedem care este vedem care este costul unui împrumut bancar de 100.000 euro pantru câteva țări din Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est. Informațiile sunt cu titlu informativ și ele pot fi diferite în momentul achiziției acestuia și tipului de credit contractat.

Dobândă medie: 2,7% – 3,2% (2024–2025)

Rată lunară estimată: 420 € – 430 €

Suma totală plătită: 151.200 € – 155.000 €

Surse: theglobaleconomy.com, investropa.com

Bulgaria are unele dintre cele mai mici dobânzi pentru creditele ipotecare din Europa, ceea ce face ca suma totală plătită să fie considerabil mai mică decât în România.

Dobândă medie: 6,6% (2024, sursa Banca Națională a Ungariei)

Rată lunară estimată: 640 € – 660 €

Suma totală plătită: 230.400 € – 237.600 €

Surse: tradingeconomics.com

Dobânzile la credite ipotecare în Ungaria au crescut semnificativ în ultimii ani, ceea ce face ca ratele să fie cele mai ridicate din Europa Centrală și de Est.

Dobândă medie: 7% (2024, sursa Banca Națională a Poloniei)

Rată lunară estimată: 665 €

Suma totală plătită: 239.400 €

Surse: numbeo.com

Polonia are printre cele mai ridicate dobânzi ipotecare din regiune, cu rate lunare semnificativ mai mari decât în România sau Bulgaria.

Dobândă medie: 3,6% – 4,2% (2024)

Rată lunară estimată: 450 € – 480 €

Suma totală plătită: 162.000 € – 172.800 €

Surse: interhyp.de, statista.com

Germania oferă stabilitate, cu dobânzi moderate și condiții clare, ceea ce face ca suma totală plătită să fie printre cele mai avantajoase din Europa Occidentală.

Dobândă medie: 3,3% (2024)

Rată lunară estimată: 437 €

Suma totală plătită: 157.320 €

Surse: meilleurtaux.com, statista.com

Franța beneficiază de dobânzi competitive la creditele ipotecare, cu o piață foarte reglementată și transparentă.

Dobândă medie: 4,1% (2024)

Rată lunară estimată: 482 €

Suma totală plătită: 173.520 €

Surse: mutuionline.it, statista.com

Italia se menține în linia țărilor vest-europene cu dobânzi moderate și cost total accesibil față de țările din Europa Centrală și de Est.

Dobândă medie: 3,7% (2024)

Rată lunară estimată: 460 €

Suma totală plătită: 165.600 €

Surse: idealista.com, statista.com

Spania rămâne atractivă pentru cei care doresc să acceseze un credit ipotecar cu dobândă scăzută și rate lunare accesibile.

Dobândă medie: 4,1% (2024)

Rată lunară estimată: 482 €

Suma totală plătită: 173.520 €

Surse: oesterreich.gv.at

Dobândă medie: peste 6%

Rată lunară estimată: 600 € – 650 €

Suma totală plătită: peste 200.000 € (aproximativ dublul sumei împrumutate)

Dobânda pentru creditele de nevoi și ipotecare în septembrie 2025 variază, creditele ipotecare au dobânzi variabile între 2,15% + IRCC și 2,75% + IRCC, cu un IRCC de 6,06% la 30.09.2025. Pentru creditele ipotecare, băncile precum Banca Transilvania oferă dobânzi fixe de 5,05% în primii 2 ani, în timp ce BCR oferă 4,79% pentru primii 3 ani, după care se aplică o rată variabilă formată din dobânda fixă + IRCC.

Tipul dobânzii: Fixa sau variabilă, cu perioadă fixă de 3–5 ani, urmată de variabilă. Condițiile de eligibilitate: Venituri, scoring de credit, avans, tipul asigurărilor solicitate. Moneda creditului: Euro, moneda locală, riscul valutar. Reglementări locale: Subvenții, deduceri fiscale, plafonări de dobândă

În țările din Europa Centrală și de Est (România, Ungaria, Polonia), costul total al unui credit ipotecar poate ajunge sau depăși dublul sumei împrumutate, din cauza dobânzilor mai mari.

În Europa Occidentală (Germania, Franța, Italia, Spania), dobânzile sunt mai mici, iar costul total este mai avantajos.

Bulgaria se remarcă prin cele mai mici dobânzi din regiune, ceea ce reduce semnificativ suma totală plătită pentru un credit ipotecar.