Germania promite sprijin ferm pentru România și Bulgaria împotriva amenințărilor Rusiei

Ministrul de Externe din Germania, Johann Wadephul, dă asigurări că Germania va sprijini România și Bulgaria împotriva Rusiei. El a menționat că aceste două țări sunt parteneri importanți pentru securitatea și stabilitatea Europei și că regiunea de Sud-Est a Europei este strategică pentru întregul continent.

Wadephul a explicat că amenințarea la granițele UE și la flancul sud-estic al NATO se poate vedea la Marea Neagră din cauza războiului Rusiei în Ucraina. El a adăugat că aici se va vedea și dacă Europa va putea continua să acționeze pentru securitate, solidaritate și dezvoltarea Uniunii Europene.

„Europa de Sud-Est este o piesă strategică centrală a continentului nostru. Aici se va decide, de asemenea, dacă Europa va rămâne capabilă să acționeze – în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea ulterioară a Uniunii noastre”, a punctat Wadephul.

Wadephul s-a întâlnit, luni, la Sofia cu omologul său bulgar, Georg Georgiev, și urma să viziteze azi Bucureștiul pentru discuții cu ministrul de Externe al României, Oana Țoiu. El a mai spus că atacurile cu drone rusești asupra spațiului aerian românesc sunt inacceptabile și a subliniat că Europa și România vor fi protejate împreună.

„Suntem hotărâți să protejăm și să apărăm Europa, împreună cu România”, a precizat Wadephul.

La rândul său, șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND), Martin Jaeger, crede că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO și că, potrivit estimărilor serviciilor secrete germane, ar fi pregătită să intre într-un conflict direct cu alianța nord-atlantică înainte de anul 2029. El a explicat că Rusia crede că poate să-și extindă influența spre vest și să facă Europa, deși mai puternică economic, dependentă de ea. Jaeger a avertizat că Rusia nu ar ezita să folosească forța militară dacă ar considera acest lucru necesar.

Jaeger a mai spus că scopul Rusiei este să sperie Europa până când aceasta nu mai reacționează și cedează presiunilor. El a subliniat că Europa nu trebuie să creadă că are timp până în 2029, pentru că tensiunile sunt deja foarte mari și situația devine tot mai periculoasă.

„Moscova consideră că are șanse realiste de a-și extinde zona de influență spre Vest și de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO. (…) Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029. Suntem deja în focul acțiunii, în prezent”, a afirmat Jaeger.

Jaeger a spus că în Europa există o „pace rece”, care s-ar putea transforma oricând într-un conflict deschis, și că statele europene trebuie să fie pregătite pentru o eventuală escaladare.

Șeful Serviciului de Informații Interne al Germaniei (BfV), Sinan Selen, este de aceeași părere. El a zis că Rusia își continuă acțiunile agresive împotriva Germaniei, a Uniunii Europene și a aliaților occidentali. Potrivit lui, serviciile ruse își schimbă constant strategiile pentru a slăbi democrațiile europene.

El a adăugat că Germania observă tot mai multe activități de spionaj, manipulare prin dezinformare, tentative de influență politică, sabotaj și atacuri cibernetice venite din partea Rusiei și a altor state. Selen a mai spus că Rusia nu a renunțat la metodele din timpul Războiului Rece și că folosește în continuare aceleași tactici pentru a-și atinge scopurile.