Investitorii europeni se pregătesc pentru o zi de tranzacționare marcată de prudență, după ce sentimentul pozitiv de la începutul săptămânii a fost inversat de escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China. Datele furnizate de IG indică faptul că indicele FTSE 100 din Marea Britanie ar urma să deschidă în scădere cu 0,15%, DAX-ul german cu 0,11%, CAC 40 al Franței cu 0,16%, iar FTSE MIB din Italia cu 0,3%.

Atmosfera tensionată de pe piețe vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat China cu o nouă serie de creșteri tarifare pentru a „contracara financiar” noile controale la export impuse de Beijing asupra mineralelor rare. Aceste resurse reprezintă aproximativ 70% din oferta globală și sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie, precum producția de semiconductori, vehicule electrice, echipamente militare și tehnologii verzi.

Duminică, însă, Trump a postat pe Truth Social că relațiile comerciale cu China „vor fi în regulă”, ceea ce a creat un mesaj contradictoriu și a amplificat incertitudinea pe piețele financiare, conform CNBC.

După ce piața bursieră chineză s-a redresat recent datorită speranțelor legate de stimulente economice, noile tensiuni comerciale riscă să tempereze optimismul investitorilor. Creșterea tarifelor asupra mineralelor rare ar putea perturba lanțurile de aprovizionare globale, forțând companiile să caute alternative și relocări, ceea ce ar putea genera costuri suplimentare și presiune pe prețurile materiilor prime.

Acțiunile companiilor din domeniul mineralelor rare au înregistrat deja creșteri, pe fondul anticipației unei potențiale relocări a producției și aprovizionării. Analistii atrag atenția că orice escaladare a conflictului comercial SUA-China poate avea efecte negative asupra industriei tehnologice și a piețelor globale, din cauza interdependenței lanțurilor de producție.

Investitorii vor monitoriza cu atenție reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington. FMI urmează să publice cel mai recent raport privind perspectivele economice mondiale, care oferă prognoze privind creșterea globală, inflația și riscurile economice. Evenimentul reunește bancheri centrali, miniștri ai finanțelor și experți din mediul privat și academic pentru a discuta teme de interes global, inclusiv dezvoltarea economică durabilă și reducerea sărăciei.

În plan corporativ, investitorii vor urmări rezultatele financiare ale companiilor Givaudan și Ericsson, care pot influența sectoarele în care activează și, implicit, indicii bursieri.

Din punct de vedere macroeconomic, marți vor fi publicate și date despre inflația din Germania, rata șomajului din Marea Britanie și o evaluare a sentimentului economic european, la ora 10:00, ora Londrei. Aceste informații ar putea oferi indicii despre evoluția cererii interne și presiunea asupra politicilor monetare din zona euro și Regatul Unit.

Analiștii avertizează că piețele rămân vulnerabile la știri legate de comerțul internațional, în special în contextul în care China controlează resurse critice pentru industriile de tehnologie și energie verde. Tensiunile comerciale pot genera volatilitate pe termen scurt, iar investitorii trebuie să urmărească evoluția negocierilor și posibilele măsuri retaliatorii.

„Acțiunile companiilor din domeniul pământurilor rare au înregistrat creșteri pe fondul disputei comerciale dintre SUA și China privind mineralele critice, investitorii anticipând o posibilă relocare a lanțurilor de aprovizionare”, se menționează în raportările de piață.

Astfel, marți se conturează ca o zi de atenție sporită pentru piețele europene, într-un context internațional marcat de incertitudini și tensiuni geopolitice care pot influența fluxurile comerciale și deciziile de investiții la nivel global.