Examinarea a relevat faptul că vârsta cardiacă a lui Donald Trump este cu aproximativ 14 ani mai mică decât cea cronologică, aspect evidenţiat în buletinul de sănătate publicat de purtătorul său de cuvânt.

Documentul semnat de medicul prezidenţial american, Sean Barbabella, precizează că Trump se bucură de o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune. Totodată, raportul menţionează că preşedintele a primit un rapel al vaccinului împotriva Covid-19, măsură luată în vederea unei deplasări internaţionale. Această informație a sosit în contextul în care ministrul său al Sănătăţii, RFK Jr., cunoscut pentru poziţiile sceptice faţă de vaccinuri, a restricţionat accesul la vaccinurile anti-Covid.

Vizita medicală a fost descrisă de Casa Albă drept una de rutină, fiind parte a evaluării anuale obligatorii. Ea urmează unui alt examen medical efectuat în aprilie, în cadrul căruia medicul prezidenţial confirmase deja că liderul republican se afla într-o stare foarte bună de sănătate.

„Preşedintele Donald Trump continuă să se bucure de o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, arată documentul semnat de medicul prezidenţial american, Sean Barbabella.

Anunțul a sosit în contextul în care Trump a fost subiectul unor întrebări şi speculaţii privind starea sa de sănătate. Preşedintele a fost observat având vânătăi pe mâna dreaptă, acoperite cu un strat vizibil de machiaj. Casa Albă a explicat în luna iulie că aceste urme au fost cauzate de strângeri frecvente de mână şi de administrarea de aspirină, parte a tratamentului său cardiovascular standard. Tot atunci, administraţia prezidenţială a confirmat că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă, o afecţiune circulatorie care determină acumularea de sânge în membrele inferioare.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a intervenit la rândul ei pentru a clarifica speculaţiile apărute în legătură cu posibile probleme de sănătate ale preşedintelui, după apariţia fotografiilor care arătau vânătăi pe mâinile acestuia. Ea a reiterat că aspectul mâinilor se datorează „strângerilor de mână frecvente” şi tratamentului cu aspirină prescris preventiv, ca parte a unei terapii cardiovasculare standard.

În același timp, Donald Trump și-a exprimat încrederea că armistițiul intrat în vigoare vineri în Fâșia Gaza între Israel și Hamas va rezista. Liderul de la Casa Albă a afirmat că toate părțile implicate în conflict sunt epuizate de lupte și că acest acord reprezintă un pas important spre stabilitate în regiune.

„Da, cred că va rezista. Toţi sunt sătui să se lupte”, a declarat preşedintele american.

Donald Trump a confirmat intenția de a se deplasa în acest weekend în Israel, unde urmează să susțină un discurs în fața Knessetului, precum și în Egipt. Vizita face parte dintr-un demers diplomatic menit să consolideze eforturile de pace în Orientul Mijlociu, în contextul încetării focului din Gaza.

Președintele american a precizat că, luni, se va întâlni cu mai mulți lideri în Egipt pentru a discuta despre viitorul Fâșiei Gaza, grav afectată de doi ani de război. Potrivit declarațiilor sale, întâlnirea ar urma să aibă loc, cel mai probabil, la Cairo și va aborda modalitățile de reconstrucție și stabilizare a regiunii.

Donald Trump s-a arătat convins că încetarea focului din Gaza poate deschide calea către o pace mai amplă în Orientul Mijlociu. El a subliniat că, deși există câteva mici focare de conflict, acestea sunt limitate și pot fi eliminate rapid, exprimându-și optimismul că situația din regiune va reveni la calm într-un timp scurt.

„În prezent, avem câteva mici focare de conflict, dar acestea sunt foarte mici… Vor fi foarte uşor de stins. Aceste incendii vor fi stinse foarte repede”, a adăugat el.

Președintele american a anunțat vineri și introducerea unor taxe vamale suplimentare de 100% pentru produsele provenite din China, care vor intra în vigoare cel târziu la 1 noiembrie. Decizia vine ca reacție la hotărârea Beijingului de a impune noi restricții asupra exporturilor de pământuri rare, un domeniu considerat deosebit de sensibil în relațiile comerciale dintre Statele Unite și China, conform AFP.

Anunțul liderului american marchează o nouă escaladare a tensiunilor economice dintre cele două mari puteri mondiale. Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de decizia autorităților chineze, considerând-o un gest provocator ce afectează lanțurile de aprovizionare globale și industriile strategice ale Statelor Unite. Tonul ferm adoptat de președinte alimentează temerile privind o posibilă relansare a războiului comercial dintre Washington și Beijing.

„It is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is History. Thank you for your attention to this matter!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Kx6deI2voC — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

China este principalul producător mondial de materiale esențiale pentru industrii precum cea tehnologică, energetică și de apărare. Administrația americană acuză de mai mult timp Beijingul că profită de această poziție dominantă pentru a exercita presiuni economice și politice asupra altor state.

În același context, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor introduce controale suplimentare asupra exporturilor de software-uri strategice destinate Chinei. Măsura are scopul de a limita transferul de tehnologii sensibile și de a proteja interesele economice și de securitate ale Statelor Unite.

Mai mult, Trump a anunțat vineri că nu mai consideră necesară întâlnirea planificată cu omologul său chinez, Xi Jinping, programată peste două săptămâni, în cadrul summitului APEC din Coreea de Sud.

„Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi în două săptămâni, la summitul APEC (n.red. Cooperarea Economică Asia-Pacific), în Coreea de Sud, dar nu pare să mai existe motive”, a scris liderul republican.

Declarațiile președintelui american au avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Bursa din New York a înregistrat scăderi semnificative: indicele Dow Jones a pierdut 1,14%, Nasdaq a scăzut cu 2,03%, iar S&P 500 a înregistrat un declin de 1,5%, în jurul orei 16.15 GMT (19.15, ora României).