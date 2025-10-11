Corina Aricescu și-a urmat visul de a deveni medic încă din copilărie, considerând că menirea ei este aceea de a ajuta oamenii. A absolvit Medicina și, în timpul stagiului de Microbiologie coordonat de profesorul Ioan Mircea Popa, a fost inspirată să își aleagă prima specialitate – Boli Infecțioase. După susținerea examenului de rezidențiat, și-a continuat formarea profesională sub îndrumarea profesorului Adrian Streinu-Cercel. Mai târziu, s-a specializat în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, domeniu care a devenit centrul activității sale medicale.

Pentru Corina Aricescu, medicina nu însemna doar tratamente și recomandări, ci înțelegere, ascultare și sprijin în procesul de vindecare. Era pasionată de legătura dintre minte, emoție și corp, convinsă că alimentația influențează profund echilibrul și calitatea vieții. A dedicat o mare parte din activitatea sa studierii tulburărilor de alimentație, precum obezitatea, anorexia și bulimia, patologii în creștere în rândul adolescenților și tinerilor adulți, mai ales după pandemie. Ultimii patru ani i-a dedicat unui proiect amplu, axat pe înțelegerea și tratarea acestor tulburări, oferind sprijin personalizat fiecărui pacient.

În ultimele luni, medicul a trecut prin momente extrem de dificile. A avut două intervenții chirurgicale și a urmat două scheme chimioterapeutice, imunoterapie și radioterapie, însă, în ciuda tratamentelor și a optimismului cu care a luptat, boala a învins. În tot acest timp, a continuat să-și susțină pacienții, să-i încurajeze și să transmită speranță.

„Pentru mine, medicina înseamnă mai mult decât tratamente și recomandări, înseamnă să ascult, să înțeleg și să fiu alături de oameni în drumul lor spre echilibru și sănătate. Sunt medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dar dincolo de asta, sunt o persoană pasionată de tot ce ține de nutriție, de legătura dintre minte, emoție și corp și de modul în care alimentația ne influențează viața de zi cu zi. Mă preocupă în special tulburările de alimentație și obezitatea, pentru că știu cât de mult impact pot avea asupra încrederii în sine și a calității vieții. Cred cu tărie că nu există „rețeta perfectă” pentru toată lumea, ci doar soluții personalizate, construite pas cu pas, cu răbdare și blândețe. Îmi doresc ca fiecare persoană cu care lucrez să simtă că are un sprijin real, că nu este singură și că schimbările pot fi făcute într-un mod prietenos, fără presiune, dar cu rezultate pe termen lung. Ultimii 4 ani au fost dedicați unui proiect special: Tulburările de alimentație, o patologie din ce în ce mai frecventă în rândul adolescenților și tinerilor adulți, post pandemie”, spunea regretatul medic.

Soțul ei, medicul Alex Aricescu, a transmis că lupta a durat nouă luni, timp în care Corina Aricescu a dorit discreție totală, preferând ca suferința ei să rămână o chestiune privată. A continuat să spere până în ultima clipă că se va face bine și că va reveni la pacienții ei. Familia, colegii și prietenii au transmis că vor duce mai departe proiectele la care a lucrat și care i-au definit misiunea profesională. Slujba de înmormântare are loc sâmbătă, la ora 12:00, în localitatea Scurtești, județul Buzău, la biserica Sfântul Ilie.

„Sunt zile în care nu vreau să scriu nimic aici și totuși astăzi sunt nevoit să o fac, pentru că prietenii noștri au dreptul să afle. Sunt 9 luni de când Corina a primit un diagnostic crunt și în tot acest timp i-am respectat dorința de a avea discreție maximă. Foarte puțini colegi și prieteni au știut despre asta pentru că, așa cum ați cunoscut-o, a luptat până în ultima clipă cu speranță și cu optimism, dorind că ea însăși să vă dea după un timp vestea că a biruit în această luptă. Au trecut 9 luni în care după două intervenții chirurgicale, după 2 scheme chimioterapeutice eșuate, imunoterapie și radioterapie, speranța noastră s-a stins puțin câte puțin și suferința ei a încetat astăzi. Rămân în urmă oamenii pe care i-a iubit, familia, colegii, prietenii și miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani de când ne știm. Rămân proiecte de suflet ale ei pe care ne angajăm să le continuăm și să le ducem mai departe în amintirea ei”, a transmis soțul ei.

Pacienții și prietenii medicului au transmis mesaje emoționante de adio, rememorând sprijinul, empatia și lumina pe care Corina Aricescu le-a adus în viața lor. O fostă pacientă a povestit cum a întâlnit-o într-un moment de cumpănă, când căuta vindecarea și echilibrul. În doar câteva luni, sub îndrumarea medicului, a reușit să își transforme viața, iar legătura dintre ele a devenit una profundă, bazată pe încredere și recunoștință.

Prietenele și colegii Corinei Aricescu au descris-o ca pe un om plin de iubire, lumină și înțelepciune, o persoană care a adus echilibru și bucurie în viețile celor din jur. Au amintit despre prietenia sinceră care le-a unit, despre momentele de sprijin reciproc și despre demnitatea cu care a luptat împotriva bolii. Toți cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o ființă blândă, puternică și generoasă, care a trăit pentru ceilalți și a inspirat prin exemplul personal.

„Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la Dr. Corina Aricescu , un om dedicat, un profesionist desăvârșit și un suflet generos. Prin munca sa, a adus lumină, echilibru și speranță în viețile multora. A dăruit cu inimă largă nu doar cunoștințele sale, ci și empatia și blândețea care o defineau. Amintirea sa va rămâne vie în inimile celor pe care i-a inspirat, i-a ajutat și i-a îndrumat cu devotament. Drum lin, doamnă doctor. Mulțumim pentru tot ce ați lăsat în urma dumneavoastră – profesionalism, pasiune și bunătate”

Colegi din domeniul medical au transmis că pierderea Corinei Aricescu reprezintă o imensă lovitură pentru comunitatea medicală. A fost un model de profesionalism și empatie, un medic care a înțeles importanța educației nutriționale și a sănătății emoționale. Prin munca sa, a adus lumină, echilibru și speranță, oferind oamenilor instrumente pentru a se vindeca și pentru a trăi sănătos.

Înainte de a se îmbolnăvi, văzând creșterea numărului de cazuri de anorexie, binge eating și bulimie, a scris, alături de Costin Matei, cartea „Restart. Viața printre emoții și mâncare”. Volumul reunește explicații științifice și reflecții despre relația complexă dintre minte, emoție și alimentație, propunând o abordare empatică și educativă pentru procesul de vindecare.