Născut pe 8 septembrie 1943, la Palermo, artistul avea numele real Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi și a rămas în memoria publicului drept una dintre cele mai sensibile și romantice voci ale Italiei.

Deși a devenit cunoscut în lumea muzicii, în copilărie visul său era să devină fotbalist. A jucat pentru echipa de tineret a clubului Palermo și părea că va avea un viitor strălucit în sport, însă un accident pe teren i-a frânt cariera fotbalistică. Acest moment i-a schimbat radical destinul și l-a îndreptat către muzică.

Christian a învățat să cânte la chitară și a început să compună. Vocea sa inconfundabilă și stilul melodios i-au atras rapid atenția publicului și a producătorilor muzicali. În anii 1980, a atins apogeul carierei sale, fiind recunoscut la nivel internațional. Atunci a primit și supranumele de „Julio Iglesias de Italia”, o asociere datorată stilului său romantic, asemănător cu cel al faimosului cântăreț spaniol.

Unul dintre cele mai importante momente din viața sa artistică a fost în 1982, când a lansat piesa „Daniela”. Melodia a devenit rapid un hit internațional, a rămas în topurile muzicale aproape un an și a fost inclusă pe un album care i-a consolidat statutul de star internațional. În 1984, a urmat un alt succes de răsunet, balada „Cara”, considerată o piesă clasică, plină de sensibilitate.

Cariera lui Christian a fost marcată și de întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea. Invitat să cânte pentru Suveranul Pontif în anii 1980, artistul a primit porecla de „Cântărețul Papei”, pe care a purtat-o până la finalul vieții.

Prezența sa a fost constantă la Festivalul de la Sanremo, cel mai prestigios eveniment muzical italian. Christian a participat la șase ediții – în 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 și 1990 – fiind mereu considerat unul dintre favoriți. Deși nu a câștigat niciodată marele premiu, cea mai bună clasare a sa a fost locul trei în 1984, cu piesa „Cara”.

Cu o carieră care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, Christian a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. A lansat zeci de albume, a vândut milioane de discuri și a cucerit inimile a generații întregi de italieni, dar și ale fanilor din întreaga lume.