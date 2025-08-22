Născut la 21 august 1925, într-un sat din Grecia, într-o familie de aromâni, Toma Caragiu a ajuns în România alături de părinți și sora sa, Matilda. În primii ani de viață, familia s-a mutat din regiunea Kastoriei, mai întâi în Cadrilater, la Silistra, iar apoi, în 1940, s-au stabilit definitiv la Ploiești.

La Ploiești, tânărul Toma a urmat cursurile Școlii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, unde s-a remarcat în trupa de teatru a liceului. În aceeași perioadă, a început să scrie pentru revista școlii, „Frământări”, punând bazele carierei care avea să-l consacre. În 1945, a obținut diploma de Bacalaureat, însă nu și-a urmat inițial vocația artistică.

Părinții și-l doreau medic veterinar, astfel că s-a înscris la Facultatea de Drept. A renunțat însă la scurt timp, alegând Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București, la clasa profesorului Victor Ion Popa. Decizia avea să-i schimbe destinul și să deschidă drumul spre o carieră strălucită.

În 1948, aflat în anul III de studiu, Toma Caragiu a debutat pe scena Studioului Teatrului Național din Piața Amzei. A jucat rolul unui scutier în „Toreadorul din Olmado”, sub îndrumarea regizorului Ion Șahighian. Primii pași în carieră i-au fost legați de Teatrul de Stat din Ploiești, însă adevărata consacrare a venit pe scena Teatrului Bulandra din Capitală.

Actorul s-a impus rapid prin versatilitate și prin capacitatea de a trece cu naturalețe de la comedie la dramă. Publicul l-a aplaudat pentru roluri antologice din repertoriul clasic, precum „Conu Leonida față cu reacțiunea” sau „Revizorul”. Totuși, adevărata popularitate a venit prin film și prin monologurile sale comice.

Umorul său era dublat de inteligență și de observație fină, transformând râsul într-o formă de reflecție. Prin fiecare apariție scenică sau cinematografică, Caragiu reușea să îmbine hazul cu profunzimea, cucerind inimile spectatorilor.

Seria „Brigada Diverse”, „Operațiunea Monstrul”, „Nu vreau să mă însor”, „Vară romantică”, „Cartierul veseliei”, „Procesul alb”, „Răpirea fecioarelor”, „Actorul și sălbaticii” sau „B.D. la munte și la mare” au rămas repere în cinematografia românească.

În aceste producții, Toma Caragiu a adus un amestec unic de umor și emoție, confirmându-și măiestria atât în roluri comice, cât și dramatice.

De-a lungul carierei, a reușit să construiască personaje care au intrat definitiv în memoria colectivă. Filmele sale au fost privite de milioane de români, iar popularitatea nu l-a părăsit niciodată. Talentul său l-a transformat într-un artist complet, iubit de public și respectat de colegi.

În paralel cu activitatea cinematografică, a continuat să rămână un nume de referință pe scena Teatrului Bulandra. Prestațiile sale, indiferent de rol, au fost întâmpinate cu entuziasm și apreciere.

Pe 4 martie 1977, cutremurul devastator a curmat viața lui Toma Caragiu, la doar 51 de ani. În seara tragediei, se afla în apartamentul său din blocul Colonadelor, împreună cu regizorul Alexandru Bocăneț. Cei doi sărbătoreau finalizarea filmului „Gloria nu cântă”, în care Caragiu avea rolul principal.

La ora 21:22, clădirea a început să se prăbușească. Actorul și regizorul au încercat să iasă pe scări, însă acelea s-au surpat primele. Blocul s-a năruit până la etajul trei, iar supraviețuirea nu a mai fost posibilă.

Corpul lui Toma Caragiu a fost găsit abia după șase zile de la seism. La 11 martie 1977, artistul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, în aplauzele și lacrimile unei întregi țări. Soția sa, Elena Caragiu, a părăsit România la scurt timp, stabilindu-se în Statele Unite.

Jean Constantin, pe numele real Constantin Cornel Jean, s-a născut la 21 august 1927, la Techirghiol, județul Constanța. Provenea dintr-o familie numeroasă, cu nouă copii, el fiind cel mai mic dintre băieți. Mama sa, Caliopi Stavreg Zaharia, era grecoaică, iar tatăl, Dumitru Jean, macedonean albanez, lucra ca conductor arhitect.

Familia a trecut prin drame cumplite. Trei dintre surorile sale, botezate Anastasia, au murit la vârste fragede. Pierderile au marcat profund copilăria, dar atmosfera din familie a rămas animată de glumele tatălui și de vocea deosebită a mamei.

În timpul războiului, familia s-a mutat des din cauza lipsurilor. Tânărul Jean a urmat Școala gimnazială nr. 3 din Constanța, apoi Școala de arte și meserii din București, specializarea desen tehnic. Pentru a-și ajuta familia, a lucrat ca ajutor de zidar, cofetar sau modelator de pantofi din pânză.

La 17 ani, Jean Constantin s-a angajat în portul Constanța, unde lucra la descărcarea sacilor. Aici l-a cunoscut pe viitorul actor Ilarion Ciobanu, cu care a urcat pentru prima dată pe scenă într-un spectacol al muncitorilor portuari. A urmat apoi stagiul militar la Regimentul 9 Grăniceri din Turnu Severin, obținând gradul de sergent-major.

După armată, a lucrat la Electromontaj Constanța și la Întreprinderea Metalurgică de Utilaje Medgidia. În paralel, a colaborat cu ansambluri artistice locale, cântând și jucând în spectacole de amatori. Condițiile de trai erau modeste, locuind pentru o perioadă într-un pod fără utilități.

Momentul decisiv a venit în 1957, când a obținut, prin concurs, un post la secția de estradă a Teatrului Fantasio din Constanța. Aici a rămas până la pensionare, devenind un nume de referință în spectacolele de revistă și comedie.

Debutul pe marele ecran s-a produs în 1965, în filmul „Procesul alb”. Un an mai târziu, a interpretat rolul Parpanghel în „Haiducii”, producție care i-a adus recunoaștere. În 1970, a devenit celebru în rolul lui Patraulea din seria „Brigada Diverse”, alături de actori precum Toma Caragiu, Puiu Călinescu sau Dem Rădulescu.

În 1973, a colaborat pentru prima dată cu Sergiu Nicolaescu în „Nemuritorii”, iar în 1976 a intrat în distribuția serialului „Toate pânzele sus”, unde a dat viață lui Ismail, un personaj memorabil. Au urmat roluri importante în „Nea Mărin miliardar”, „Revanșa”, „Pruncul, petrolul și ardelenii” sau „Secretul lui Bachus”.

După 1990, a continuat să fie prezent în producții cinematografice și de televiziune. A jucat în „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, „Păcală se întoarce” sau „Poker”, menținându-și popularitatea până în ultimii ani de viață.

Jean Constantin a fost distins de-a lungul carierei cu numeroase premii. În 2003 a primit Premiul special UNITER pentru teatru de revistă, iar în 2004 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer. În 2008, Gala Premiilor Gopo i-a oferit un premiu pentru întreaga activitate.

Biografia sa artistică, „Omul care aduce hazul”, semnată de Jean Badea, a fost publicată în 1998. În plan personal, a avut mai multe căsnicii, ultima alături de Elena Nina Petcu, sufleur la Teatrul Național București.

În anii 2009 și 2010, actorul a fost spitalizat din cauza problemelor cardiace. Pe 26 mai 2010, s-a stins din viață la Constanța, la 82 de ani. A fost înmormântat la Cimitirul Central, iar în 2018 un centru educativ din orașul natal a primit numele său, în semn de omagiu.