Dragoș Bucur a anunțat că, începând de anul acesta, nu va mai face parte din echipa „Românii au talent” și le-a mulțumit colegilor săi pentru perioada petrecută împreună. Actorul a adăugat că face o pauză de televiziune, dar că va reveni curând în cinema și i-a invitat pe fani să-l urmărească pe contul „bucurii la țară”, unde va începe un nou sezon plin de surprize.

„Acum trei ani am intrat în echipa „Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta “Românii au talent” merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci va aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara , unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a scris el pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Dragos Bucur (@dragosbucuronline)

Dragoș Bucur a devenit membru al juriului emisiunii „Românii au talent” în anul 2022. În mesajul său, el nu a făcut nicio referire la emisiunea „Visuri la cheie”, lăsând astfel loc speculațiilor.

Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au ales să trăiască la țară, departe de agitația urbană. Ei își cresc copiii, Kadri și Roxana, într-un cadru liniștit și plin de viață, în localitatea Moșteni, județul Argeș. Sofia, fiica lor cea mare, nu mai locuiește împreună cu părinții, dar îi vizitează ocazional, după cum a precizat actorul.

Actorul a spus că Sofia a împlinit 18 ani, dar că trecerea la maturitate nu se produce brusc. El a explicat că, pe măsură ce copiii cresc zi de zi, părinții se obișnuiesc cu schimbările și cu modul în care aceștia se dezvoltă.

Dragoș Bucur a subliniat că își dorește ca fiica sa cea mare să devină independentă și să se descurce singură, chiar dacă el și Dana mai discută frecvent cu ea, aproximativ de zece ori pe zi. În același timp, Sofia rămâne încă copil, ceea ce îi oferă părinților un motiv de bucurie.

„Sofia a făcut 18 ani. Știi care e partea bună? Că nu devine adult peste noapte. Din fericire, copiii cresc în fiecare zi și tu ajungi să te obișnuiești cu gândul, cu schimbările, cu percepția asupra schimbărilor prin care trec ei. Îți dorești să crească copilul, să fie pe picioarele lui, să fie independent, nu să-l ții tot timpul de mână. Evident că noi mai facem asta, și eu, și Dana, vorbim cu Sofia cred că de zece ori pe zi, dar e independentă. Este în continuare copil, din fericire”, a declarat acesta într-un interviu pentru OK! Magazine.

Actorul a mai evidențiat și avantajele lipsei rețelelor sociale în viața copiilor, arătând că aceasta a sprijinit evoluția și dezvoltarea lor armonioasă.

Dragoș Bucur a spus că cei doi copii nu sunt grăbiți să crească, ceea ce ar putea fi legat de lipsa accesului la rețelele sociale. Totuși, ei au acces la tehnologie modernă: fiul este pasionat de programare, iar Kadri de știință, în timp ce Roxana are talent la desen și un stil propriu.