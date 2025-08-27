Producătorii emisiunii au anunțat că „Românii au talent” revine în grila de programe cu sezonul 16. Odată cu startul filmărilor, postul de televiziune a transmis că masa juriului va suferi o modificare semnificativă.

Dragoș Bucur, prezent în competiție timp de trei sezoane, și-a încheiat colaborarea cu Pro TV. Decizia a venit după o perioadă în care actorul a fost una dintre cele mai apreciate figuri ale show-ului.

Noutatea a fost însoțită de o imagine publicată de televiziune, menită să anunțe venirea unui nou jurat. Fotografia nu a dezvăluit identitatea completă, însă a sugerat o prezență feminină.

„Românii au Talent revine cu Sezonul 16 și cu o mega surpriză! Un nou jurat intră în echipă! Cine credeți că e?”, au scris ei.

Publicul a reacționat imediat, lansând numeroase speculații cu privire la persoana care va ocupa scaunul lăsat liber.

Potrivit surselor CanCan, numele vehiculat este al actriței Carmen Tănase. Aceasta este cunoscută publicului pentru numeroasele roluri din teatru, televiziune și film. Prezența ei ar aduce o nouă energie în competiție, completând echipa deja formată din Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.

Retragerea lui Dragoș Bucur a venit printr-un mesaj adresat fanilor pe rețelele sociale. Actorul a vorbit despre experiența din cadrul emisiunii și a transmis mulțumiri colegilor de platou.

„Acum trei ani am intrat în echipa ”Romanii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel şi Smiley, sunt nişte colegi plin de umor şi înţelegere şi le mulţumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta ”Românii au talent” merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur, într-o postare pe Instagram.

Mesajul a venit la câteva zile înainte ca Pro TV să confirme oficial schimbarea. Actorul a explicat că a decis să facă o pauză de la televiziune pentru a se concentra pe alte proiecte. Publicul a reacționat cu numeroase comentarii de susținere, apreciind sinceritatea și profesionalismul acestuia.

Dragoș Bucur s-a alăturat echipei „Românii au talent” în 2022 și a fost prezent în trei ediții consecutive. În această perioadă, a fost remarcat pentru atitudinea relaxată și stilul direct, calități care au câștigat aprecierea concurenților și a telespectatorilor.

Schimbarea adusă la „Românii au talent” marchează o etapă importantă pentru acest format de succes. Înlocuirea lui Dragoș Bucur cu un nume din zona teatrului promite să aducă un plus de diversitate și experiență. Carmen Tănase, potrivit surselor, este recunoscută pentru prestațiile sale puternice și pentru modul în care se raportează la public.

Echipa rămâne în continuare completată de nume cunoscute precum Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Fiecare jurat are un rol bine definit, iar dinamica dintre ei a contribuit la succesul de audiență al show-ului. Această formulă pare să îmbine elemente de umor, profesionalism și emoție, menținând interesul telespectatorilor.

Prin această schimbare, televiziunea demonstrează că dorește să mențină standardele ridicate și să ofere publicului o experiență nouă. Interesul generat de noua componență a juriului confirmă popularitatea emisiunii și curiozitatea publicului față de evoluția acesteia. Sezonul 16 se anunță unul plin de momente spectaculoase și momente de divertisment pentru toate categoriile de public.