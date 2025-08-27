Coaliția a decis, după o ședință de peste trei ore și jumătate, măsurile care privesc administrația locală. Ședința partidelor aflate în coaliția de guvernare se reia de la ora 09:00, de data aceasta sub forma unui grup de lucru care să stabilească forma finală a Pachetului II. La aceasta vor participa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și vicepremierii Ionuț Moșteanu, Marian Neacșu și Tanczos Barna.

Principalele măsuri discutate în ședința de marți seară, potrivit unor surse politice:

Discuțiile privind programul „Anghel Saligny” vor fi amânate până la rectificarea bugetară din această toamnă, astfel încât Executivul să vadă dacă există bani pentru finanțarea unor proiecte;

Raportarea pe baza căreia Guvernul alocă fonduri în teritoriu și care stabilește schemele de personal se va face la datele INS privind evidența populației și nu datele ultimului recensământ, care nu ar reflecta întocmai realitatea;

Funcționarii publici vor fi evaluați cel puțin o dată la 4 ani; Unitățile administrativ-teritoriale vor putea lua mai ușor în gestiune terenuri sau clădiri din domeniul public al statului. Acestea vor trebui să achite un avans de 25% din sumă, iar diferența în 10 ani. Măsura vine după ce primarii au reclamat că nu pot plăti integral contravaloarea unor bunuri, deși există terenuri sau clădiri nefolosite în orașe, pe care administrațiile ar vrea să le utilizeze;

Primarii și șefii Consiliilor Județene nu vor mai fi sancționați dacă funcționarii din subordine comit ilegalități.

Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan a propus ca negocierile privind Primăria Capitalei să fie amânate cu două săptămâni. S-a decis și calendarul pachetului doi de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie discutat într-o ședință de guvern vineri sau sâmbătă pentru ca săptămâna viitoare, luni dimineață, partidele să depună amendamente, iar seara, Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.

„A doua ședință a coaliției de guvernare din această săptămână a fost întreruptă neașteptat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului i-a chemat din sala de ședințe pe premierul Ilie Bolojan, dar și pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru o discuție privată, despre care încă nu știm nimic, dar putem intui având în vedere protestele anunțate de instanțe și parchete”, au dezvăluit surse ProTV.

Reprezentanții administrației locale vor putea decide dacă în localitatea lor există sau nu săli de jocuri de noroc. Consiliul local va stabili zona în care pot fi amplasate sau poate interzice complet astfel de activități. Propunerea vine în contextul în care unii edili au spus că vor să elimine păcănelele din orașele lor.

Guvernul nu va prelua integral plata salariilor acestora, așa cum cereau primarii. În schimb, Coaliția a decis o analiză a tuturor dosarelor pentru a verifica dacă aceste posturi sunt justificate în toate cazurile.

Tot PSD aduce în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii, dar și suprataxarea marilor averi de peste 500 de mii de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.

USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.