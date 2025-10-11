Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă seară că Europa riscă să fie atrasă într-un conflict militar cu Rusia. Liderul de la Budapesta a anunțat lansarea unei petiții prin care cetățenii maghiari pot exprima dezacordul față de planul de apărare discutat recent de liderii Uniunii Europene la Copenhaga.

Măsura, prezentată public pe pagina sa de Facebook, vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Bruxelles și al dezbaterilor privind implicarea UE în sprijinirea Ucrainei.

Viktor Orban a subliniat că inițiativa are scopul de a arăta că Ungaria nu dorește să participe la o eventuală escaladare militară. Declarațiile sale au apărut într-un context regional marcat de incertitudini și de discuții privind o „toamnă fierbinte” pe plan geopolitic, termen folosit de premier pentru a descrie perioada următoare.

În mesajul său publicat pe rețelele sociale, Viktor Orban a reluat criticile la adresa Uniunii Europene, afirmând că planul discutat la Copenhaga nu reprezintă o strategie reală, ci o viziune nerealistă asupra conflictului ruso-ucrainean.

„Ne așteaptă o toamnă fierbinte. Europa se îndreaptă tot mai rapid spre război. Acum câteva săptămâni, planul de război al Bruxelles-ului a fost prezentat la Copenhaga: Europa plătește, ucrainenii luptă, iar Rusia va fi epuizată. Nu știam cât va costa și cât va dura. În loc de o strategie, a fost doar o iluzie pentru locuitorii din Bruxelles”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Premierul ungar a insistat că Uniunea Europeană ar urma o direcție periculoasă, care nu oferă claritate în privința costurilor sau a duratei implicării. El consideră că o astfel de abordare ar putea afecta stabilitatea Europei și că soluțiile ar trebui să se bazeze pe dialog, nu pe confruntare.

Totodată, Orban a afirmat că, după summitul din Danemarca, Ungaria ar fi fost ținta unei campanii de presiune din partea unor instituții europene și a presei internaționale.

„Nu vrem nimic din toate acestea. De atunci, au lansat o campanie împotriva Ungariei. Arsenalul este vast. Acuzații de spionaj, scandaluri de știri false și manevre juridice. Au acționat împotriva noastră la Bruxelles și i-au mutat și pe guvernatorii locali”, a declarat liderul de la Budapesta.

În fața a ceea ce el numește presiuni din exterior, Viktor Orban susține că Ungaria trebuie să reacționeze. Prin noua petiție, guvernul dorește să colecteze semnături care să exprime opoziția publică față de „planurile de război” discutate la nivel european.

„Nu ne putem uita la asta inactiv! Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război. De aceea începem astăzi să strângem semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles”, a transmis premierul.

Campania are, potrivit lui Orban, scopul de a evidenția poziția distinctă a Ungariei în raport cu politica europeană privind conflictul din Ucraina. Guvernul de la Budapesta a refuzat în repetate rânduri să trimită arme Ucrainei și a cerut încetarea luptelor prin negocieri directe între Kiev și Moscova.

Declarațiile vin la scurt timp după ce premierul ungar a afirmat că serviciile secrete ucrainene ar fi desfășurat activități de spionaj împotriva Ungariei, inclusiv prin infiltrarea în partidul de opoziție Tisza. Acesta din urmă este condus de Péter Magyar, politician pe care Orban l-a descris ca fiind „pro-ucrainean”.

Pe lângă tensiunile externe, Viktor Orban se confruntă și cu provocări pe plan intern, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru anul viitor. Potrivit unui sondaj recent realizat de institutul Republikon, partidul Fidesz, aflat la guvernare din 2010, ar înregistra o scădere semnificativă a sprijinului electoral.

Conform datelor, Fidesz este cotat cu 35% din intențiile de vot, în timp ce formațiunea Tisza, condusă de Péter Magyar, ar obține 43%. Diferența marchează o schimbare notabilă în peisajul politic ungar, după mai bine de un deceniu de dominație a partidului lui Orban.

Analiștii consideră că pierderea terenului electoral este legată, printre altele, de nemulțumirile economice și de relația tensionată cu Bruxelles-ul. În același timp, mesajele anti-război ale premierului sunt percepute ca o încercare de a mobiliza electoratul conservator și de a reface sprijinul pierdut în ultimele luni.

Poziția exprimată de Viktor Orban confirmă încă o dată orientarea independentă a Ungariei în cadrul Uniunii Europene. În timp ce majoritatea statelor membre sprijină intens Ucraina, Budapesta își menține o abordare prudentă, invocând protejarea intereselor naționale și evitarea implicării directe în conflict.