Guvernul de la Budapesta va aduce două modificări importante sistemului de stimulare a investițiilor, în scopul de a face țara o destinație de investiții și mai atractivă, a informat ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó.

În contextul intensificării competiției europene pentru investițiile care creează locuri de muncă, statele se află într-o cursă pentru a deveni câștigătoarele noii ere tehnologice globale. Ungaria a înregistrat rezultate semnificative în ultima perioadă, devenind unul dintre centrele industriale importante ale Europei, atrăgând totodată numeroase proiecte bazate pe cercetare, dezvoltare, inovare și servicii.

„Ungaria a obținut succese extrem de importante în ultima vreme, devenind unul dintre centrele de producție importante ale Europei, dar au venit în țara noastră și numeroase investiții bazate pe cercetare, dezvoltare, inovare și servicii”, a spus oficialul maghiar.

Pentru a menține ritmul competitiv, Guvernul de la Budapesta va introduce două modificări majore ale sistemului de stimulare a investițiilor. Prima schimbare vizează valorificarea unei decizii recente a Comisiei Europene, care permite sprijinirea investițiilor în soluții industriale curate și în proiecte cu emisii nete zero fără aprobarea prealabilă a Comisiei, pentru sume de până la 350 de milioane de euro. Szijjártó a explicat că această modificare va accelera considerabil procesul decizional, eliminând întârzierile cauzate de aprobările de la Bruxelles și oferind Ungariei un avantaj competitiv semnificativ în fața țărilor din afara Uniunii Europene.

Ministrul a arătat că măsura va permite o concurență mai eficientă pentru atragerea investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor poluante și la o creștere economică sustenabilă. El a adăugat că obiectivul guvernului este transformarea dimensiunilor economiei ungare astfel încât cercetarea, dezvoltarea și inovarea, alături de producția industrială, să devină tot mai importante.

A doua modificare privește extinderea sprijinului guvernamental pentru investițiile în cercetare și dezvoltare. Astfel, companiile ungare cu cel puțin 50 de angajați vor putea beneficia de sprijin financiar dacă creează minimum zece locuri de muncă noi în domeniul cercetării și dezvoltării.

„În primul rând, profităm de oportunitatea care a apărut ca urmare a deciziei Comisiei Europene, conform căreia investițiile în soluții industriale curate și atingerea unui nivel zero de emisii nete, adică investițiile care vizează o creștere economică ecologică, nu necesită aprobarea Comisiei Europene pentru un sprijin pentru investiții de până la 350 de milioane de euro. Asta înseamnă că putem lua decizii mult mai rapid, vom fi mult mai competitivi, nu trebuie să așteptăm un an-un an și jumătate pentru ca Executivul de la Bruxelles să ia o decizie privind sprijinirea unei investiții, ceea ce era un dezavantaj competitiv uriaș, în special față de țările și concurenții din afara Uniunii Europene. Așadar, pentru fiecare investiție care contribuie la diminuarea emisiilor de substanțe nocive, care creează creștere economică într-un mod ecologic, vom putea concura mult mai competitiv, vom avea o șansă mult mai mare de a aduce aceste investiții în Ungaria prin introducerea acestei noi măsuri”, a explicat ministrul de Externe al Ungariei.

În plus, Guvernul de la Budapesta va prioritiza cooperarea cu universitățile și instituțiile medicale din Ungaria. În cazul proiectelor care includ astfel de parteneriate, cheltuielile aferente cooperării vor putea reprezenta până la 75% din costurile interne, față de 50% anterior.

Potrivit ministrului, prin aceste modificări Ungaria își propune să devină o destinație investițională și mai atractivă, capabilă să atragă tot mai multe locuri de muncă verzi, cu valoare adăugată ridicată și înalt calificate.