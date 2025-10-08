Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează vineri, la nivel național, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”. Evenimentul se desfășoară simultan în 63 de localități din țară și aduce împreună peste 1.000 de angajatori care oferă mai mult de 19.000 de locuri de muncă.

Scopul acțiunii este de a sprijini tinerii absolvenți în găsirea unui loc de muncă stabil, dar și de a încuraja angajatorii să ofere șanse reale persoanelor aflate la început de carieră.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se desfășoară atât la nivelul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, cât și la Agenția Municipală din București. ANOFM precizează că, deși evenimentul este dedicat în primul rând absolvenților și persoanelor cu dizabilități, poate participa oricine își caută un loc de muncă, indiferent de vârstă sau de nivelul de studii.

Participarea este gratuită pentru toate părțile implicate. Evenimentul reprezintă o oportunitate de a interacționa direct cu angajatorii și de a afla care sunt cerințele pieței muncii din fiecare regiune.

La ediția din acest an participă 1.068 de angajatori, care oferă în total 19.201 locuri de muncă. Dintre acestea, 18.289 sunt destinate absolvenților fără studii superioare, iar 912 celor care au absolvit o facultate.

Totodată, sunt disponibile posturi pentru absolvenți cu dizabilități, pentru tineri aflați în risc de marginalizare socială, pentru ucenici și chiar pentru persoane refugiate din Ucraina.

ANOFM subliniază că evenimentul oferă și angajatorilor posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile legale privind încadrarea persoanelor cu handicap. Conform art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, angajatorii cu minimum 50 de salariați trebuie să asigure cel puțin 4% posturi pentru aceste persoane.

Cea mai generoasă ofertă de locuri de muncă este în București, unde sunt disponibile 9.963 de posturi. Urmează județele Argeș (660), Ilfov (589), Gorj (517), Mureș (495), Constanța (479), Iași (426), Timiș (403) și Neamț (395).

Pentru persoanele fără studii superioare, cele mai multe locuri de muncă sunt pentru meserii precum muncitor necalificat (1.878 posturi), agent de securitate (1.759), curier (1.103), șofer (892), lucrător comercial (875), manipulant mărfuri (586) și agent servicii client (582).

Pentru cei cu studii superioare, piața oferă 912 posturi, cele mai multe fiind pentru ingineri din diverse ramuri industriale – 477 de locuri. Urmează pozițiile de proiectant (32), tehnician (30), economist (28), director de magazin (22), șef de departament mărfuri alimentare sau nealimentare (20), consilier economie generală (14), șef de schimb (11), programator (10), consilier juridic (9), analist (9) și specialist în domeniul calității (8).

Reprezentanții ANOFM spun că diversitatea locurilor de muncă arată interesul companiilor pentru recrutarea tinerilor specialiști, dar și nevoia de forță de muncă din sectoarele economice unde activitatea s-a intensificat în ultimele luni.

De menționat că, în timp ce în majoritatea județelor evenimentul are loc vineri, în Cluj și Bihor bursele pentru absolvenți se vor desfășura ulterior, în datele de 16, respectiv 22 octombrie.