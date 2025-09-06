„Departamentul pentru Pensii a publicat în Monitorul Oficial Regulamentul privind Serviciile Publice Centrale (Implementarea Schemei Unificate de Pensii în cadrul Sistemului Național de Pensii) din 2025 pentru reglementarea aspectelor legate de prestațiile din UPS pentru angajații Guvernului Central care optează pentru UPS ca opțiune în cadrul NPS”, a precizat ministerul, conform livemint.com.

Ministerul a mai precizat că Regulamentul privind Serviciile Publice Centrale (Implementarea Schemei Unificate de Pensii în cadrul Sistemului Național de Pensii) din 2025 va acoperi diverse subiecte.

Acestea includ:

Înscrierea la Schema Unificată de Pensii

Facilitatea de trecere de la UPS la NPS cu un an înainte de data pensionării sau cu 3 luni înainte de VRS.

Contribuțiile angajatului și ale Guvernului

Compensația care trebuie plătită funcționarului guvernamental în caz de întârziere în înregistrare și creditarea contribuțiilor în contul NPS

Opțiunea pentru beneficii în temeiul Regulilor CCS (Pensii) sau al reglementărilor UPS în caz de deces sau invaliditate a funcționarului guvernamental în timpul serviciului.

Beneficii plătibile la pensionare, pensionare anticipată, pensionare voluntară, absorbție într-un organism autonom sau PSU, pensionare în caz de invaliditate și demisie.

Președintele Federației Angajaților NPS din India, Manjeet Singh Patel, a declarat că acordarea pensiei după îndeplinirea celor 20 de ani în câmpul muncii, în loc de 25 de ani va fi, fără îndoială, o piatră de hotar istorică pentru bunăstarea angajaților.

„A fost o modificare extrem de necesară în cadrul UPS de la operaționalizarea noii scheme”, a spus el.

Schema Unificată de Pensii (UPS) este o schemă de pensii introdusă ca opțiune în cadrul Sistemului Național de Pensii (NPS) pentru angajații Guvernului Central din India.

UPS este concepută pentru a oferi beneficii de pensionare, cu pensii indexate în funcție de inflație, abordând preocupările legate de longevitate și alte evenimente financiare.

Schema a devenit operațională la 1 aprilie 2025, iar Autoritatea de Reglementare și Dezvoltare a Fondurilor de Pensii (PFRDA) a emis propriul set de ghiduri operaționale pe 19 martie 2025.