Se majorează vârsta de pensionare. Conform calculelor efectuate de Serviciul Federal de Pensii, acest lucru a dus la o scădere cu 100 de milioane de euro a cheltuielilor cu pensiile.

Vârsta legală de pensionare a crescut, de la 65 la 66 de ani, la începutul acestui an, ca urmare a unei decizii luate în 2014 de guvernul Michel. O nouă creștere, la 67 de ani, este programată pentru 2030, informează belganewsagency.

Ultimii belgieni care au putut să se pensioneze la 65 de ani au fost cei care au împlinit această vârstă în decembrie 2024, permițându-le să se pensioneze la 1 ianuarie 2025. Cei care împlinesc 65 de ani în ianuarie 2025 trebuie să aștepte până în februarie 2026, când va împlini 66 de ani.

Această schimbare a avut un impact semnificativ asupra cifrelor, potrivit Serviciului Federal de Pensii.

„Din februarie (luna în care măsura intră în vigoare, ed.) până în aprilie, cu 60% mai puține persoane s-au pensionat decât în ​​aceeași perioadă din 2024”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Federal de Pensii, Vik Beullens. În total, aproximativ 22.000 de persoane mai puține s-au pensionat în primele cinci luni ale acestui an. „Presupunând o pensie medie de 1.850 de euro pe lună, aceasta reprezintă o economie totală (cumulativă) de 100 de milioane de euro între februarie și mai”, a declarat acesta.

Sistemul de pensii de stat

Acest sistem este gestionat de guvernul belgian și este finanțat prin contribuțiile salariaților și ale angajatorilor. Pensionarii primesc o pensie de bază, care este calculată pe baza anilor lucrați și a venitului câștigat în timpul perioadei de contribuție. În plus, există și beneficii suplimentare, cum ar fi alocații pentru copii și alte ajutoare sociale.

Sistemul de pensii complementare

Este un sistem privat de pensii, care permite salariaților și angajatorilor să plătească contribuții suplimentare pentru a-și asigura o pensie mai mare. Aceste contribuții sunt gestionate de companii de asigurări și de fonduri de pensii și pot fi opționale sau obligatorii, în funcție de acordurile colective din cadrul companiei.

Acordul Federal de Coaliție 2025–2029 prevede ca angajatorii să ofere beneficii de pensii ocupaționale tuturor angajaților, cu o rată minimă de contribuție a angajatorului de 3% din salariu până în 2035.

Tratamentul fiscal al beneficiilor de pensii ar urma să fie modificat pentru a reduce dezavantajul fiscal al anuităților în comparație cu plățile forfetare. În plus, o rată de contribuție de solidaritate (care urmează să fie stabilită) mai mare (în prezent între 0% și 2%) ar urma să fie aplicată capitalului de pensie acumulat peste 150.000 de euro.

În cadrul noului sistem bonus-malus propus pentru pensii începând cu 2026, pensiile de asigurări sociale ale angajaților care se pensionează după vârsta normală de pensionare (NRA, în prezent 66 de ani) cu cel puțin 35 de ani de activitate asigurată ar urma să fie majorate inițial cu 2% pe an de pensionare după NRA, apoi cu 4% din 2030 și cu 5% din 2040.

Acest bonus l-ar înlocui pe cel existent, plătibil ca sumă forfetară celor care se pensionează cu până la trei ani după data eligibilității pentru pensionarea anticipată.