Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că începând din luna noiembrie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ar putea introduce reguli clare privind intervalele orare în care se pot face aprovizionarea şi colectarea deşeurilor.

„În alte municipii există aceste regulamente şi noi, la nivel de Românie, suntem singurii care nu avem o reglementare clară când se poate face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor. De aceea, am venit cu un proiect care reglementează două intervale orare exceptate, în care nu se mai pot face aceste ridicări de deşeuri şi de aprovizionări, între 7:00 şi 10:00 şi în intervalul 16:00 – 19:00, când este cel mai aglomerat, când prioritatea noastră, ca municipiu, este ca părinţii, copiii şi cei care trebuie să ajungă la muncă să aibă cât mai puţini participanţi în trafic”, a declarat edilul după ceremonia în cadrul căreia dirijorul Cristian Măcelaru a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti.

Bujduveanu a explicat că noile reguli se vor aplica tuturor vehiculelor înmatriculate pentru transport de marfă, precum şi maşinilor specializate în ridicarea deşeurilor.

„Rămâne o fereastră de şase ore în care aceşti operatori îşi pot desfăşura activitatea, pentru că există şi capetele de retragere în bază”, a adăugat acesta.

Primăria Capitalei urmează să reia, în această lună, consultările publice începute acum aproximativ un an şi jumătate, cu reprezentanţii tuturor categoriilor de operatori.

„Această dezbatere o vom relua în această lună cu fiecare categorie în parte, fie că vorbim de industria HoReCa, fie că vorbim de transportatori şi de mari retaileri, pentru a vedea care sunt îmbunătăţirile pe care le putem aduce pe acest proiect. Ce pot asigura bucureştenii este că transportul de persoane nu va fi stingherit, chiar şi privat, chiar şi dacă există autospeciale care transportă copii sau personal ele vor avea dreptul. Transportul de medicamente şi ţesuturi şi alte urgenţe medicale nu va fi restricţionat şi nu vom restricţiona în niciun fel intervenţiile de urgenţă, pentru că mai apar urgenţe, cum ar fi avarii la care trebuie să se intervină. Dar, această reglementare este o normalitate pentru municipiul Bucureşti şi, din datele noastre, putem ameliora traficul cu cel puţin 15%”, a precizat edilul.

Primarul a estimat că după dezbaterea publică, hotărârea ar putea fi adoptată în termen de 30 de zile.

„În luna noiembrie ar putea fi pusă în funcţiune”, a spus Bujduveanu.

Proiectul elaborat de acesta este deja publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti şi a fost introdus în dezbatere publică.

Conform documentului, se propune interzicerea circulaţiei şi staţionării autovehiculelor folosite pentru aprovizionare, curierat sau salubrizare în intervalele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00.

De la aceste reguli vor fi exceptate vehiculele care deservesc servicii de urgenţă, ordine publică, structuri din sistemul naţional de apărare, intervenţii pentru avarii, deszăpezire, transport medical de urgenţă şi aprovizionare critică a unităţilor sanitare.

Prin introducerea acestor măsuri, municipalitatea estimează o reducere a traficului din orele de vârf cu peste 150.000 de vehicule, ceea ce ar îmbunătăţi considerabil fluiditatea transportului public şi a deplasărilor esenţiale, a explicat Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Nerespectarea regulilor ar urma să fie sancţionată cu amenzi între 3.000 şi 5.000 de lei.

În raportul de specialitate, Primăria menţionează că măsuri similare sunt deja implementate în mai multe oraşe din ţară, printre care Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanţa şi Braşov.