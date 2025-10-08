Din cuprinsul articolului Restricții în Capitală pentru vehiculele neesențiale la orele de vârf

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, restricția ar urma să fie aplicată între orele 7:00 și 10:00 dimineața, respectiv între 16:00 și 19:00 seara. În aceste intervale, mașinile de ridicat deșeuri și cele de aprovizionare nu vor mai putea circula pe arterele principale ale orașului.

El a explicat că aceste vehicule blochează frecvent prima bandă de circulație exact atunci când locuitorii se deplasează spre locurile de muncă sau spre școală.

Bujduveanu a arătat că discuțiile pe tema traficului au fost purtate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu ministrul Cătălin Predoiu. El a menționat că în București sunt înmatriculate aproximativ 1,7 milioane de mașini, iar zilnic alte 300.000 intră în oraș. În opinia sa, străzile Capitalei nu pot susține un asemenea volum de trafic, motiv pentru care trebuie stabilite priorități clare.

„Discuțiile pe trafic le-am făcut împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, cu domnul ministru Predoiu. (…) În ceea ce privește traficul am luat această decizie ca să propunem Consiliul General un interval orar în care să scoatem mașini neesențiale din trafic. Am spus-o, pe monitorizări, am discutat-o nenumărate rânduri. Sunt 1,7 milioane de mașini înmatriculate în București, 300.000 zilnic intră pe arterele principale, cifre pe care le avem de la Ministerul Afacerilor Interne. Toate aceste mașini nu încap în acest oraș, n-au cum să încapă. Ca să rezolvăm această problemă trebuie să ne gândim care este prioritatea noastră, a bucureștenilor”, a explicat Bujduveanu, la Digi24.

Prioritate pentru părinți și elevi în drum spre școală

Primarul interimar a subliniat că măsura urmărește să faciliteze deplasarea părinților și a copiilor în orele de vârf. El a afirmat că prioritatea administrației locale o reprezintă familiile care trebuie să ajungă dimineața la școală și la locul de muncă.

„Noi considerăm că prioritatea noastră sunt părinții, copiii care trebuie să ajungă la școli în fiecare dimineață și părinții sau bucureștenii care trebuie să ajungă la muncă dimineața și seara”, a spus el.

În viziunea sa, eliminarea mașinilor neesențiale din trafic în acele ore ar contribui semnificativ la fluidizarea circulației.

Sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor

Bujduveanu a precizat că decizia va fi aplicată conform legii și că Primăria Municipiului București are posibilitatea de a stabili astfel de restricții. În prezent, pentru vehiculele de tonaj mare există deja taxe pentru accesul în anumite zone, însă noua regulă va presupune o interdicție totală în intervalele stabilite.

„Și dacă agreăm împreună cu toții că intervalul orar în care se merge la muncă este între 7:00 și 10:00 și între între 16.00 și 19.00 după-amiază, considerăm că în acel interval orar trebuie să scoatem mașinile neesențiale. Și aici mă refer mașini de ridicat deșeuri. Mașina de gunoi care în fiecare zi, atunci când te grăbești să ajungi la muncă, blochează toată strada până reușești să ieși în bulevardul principal. Pe lângă mașinile de gunoi, avem acele mașini de aprovizionare. Cred că și dumneavoastră v-ați întâlnit în București zilnic cu câte o dubiță parcată pe prima bandă și întrebare a tuturor bucureștenilor este – «dar fix acum? Nu puteai să vii mai devreme sau mai târziu? Trebuia să blochezi prima bandă de pe Ștefan cel Mare, când milioane de bucureșteni trebuie să ajungă fie la școală, fie la muncă?», a spus edilul interimar.

Nerespectarea interdicției va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, care vor fi aplicate de poliția locală și de Brigada Rutieră.

Primarul a adăugat că, potrivit calculelor administrației, scoaterea a aproximativ 200.000 de vehicule din trafic în acele ore ar putea reduce aglomerația cu 20%. El a prezentat această cifră drept o ameliorare semnificativă a circulației din București și a considerat măsura una punctuală, menită să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale orașului.