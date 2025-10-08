Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege menit să garanteze dreptul femeilor de a decide asupra căsătoriei lor. Proiectul subliniază că această decizie trebuie să fie luată în mod liber, la vârsta legală, fără presiuni sau condiționări.

”Astăzi am semnat şi depus la Parlament o propunere legislativă care să impună respectarea dreptului femeilor de a alege în ceea ce priveşte căsătoria! Aceasta trebuie să fie un act consimţit care să se petreacă la vârsta legală, fără presiuni şi condiţionări”, a afirmat ministrul într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a adăugat că ”propunerea pedepseşte pe cei care forţează o căsătorie şi transmite un mesaj clar: demnitatea şi libertatea fetelor si femeilor trebuie respectate”.

El a menționat, de asemenea, că proiectul beneficiază de susținerea tuturor partidelor din coaliție și a mulțumit organizațiilor neguvernamentale implicate în elaborarea inițiativei: E-Romnja, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Filia, Rețeaua VIF și Pirita Children.

Între timp, cazurile de violență domestică continuă să crească și șochează societatea. Mai mulți parlamentari propun implementarea unui mecanism suplimentar de sprijin pentru victime, precum și consiliere obligatorie pentru agresori.

Noul proiect de lege ar urma să modifice modul în care autoritățile intervin după emiterea unui ordin de protecție. Voluntarii care luptă pentru drepturile femeilor atrag însă atenția că, până în prezent, nu există o lege dedicată femicidului, care să pedepsească drastic uciderea femeilor.

Inițiativa prevede ca autoritățile locale să contacteze imediat victimele după emiterea unui ordin de protecție și să le ofere sprijin și informații despre siguranță sau adăpost înainte de expirarea acestuia. În paralel, agresorii vor fi obligați să participe la sesiuni de consiliere psihologică, o măsură menită să reducă riscul recidivei.

Cynthia Paun, senatoare USR, a declarat: „Ne dorim să scădem rata de repetare a comportamentului, pentru că am văzut că, în practică, fără prevenție, violența se repetă.” Ordinul de protecție va fi prelungit automat pentru cei care au încălcat legea în ultimii cinci ani. Simona Spătaru, senatoare USR, a subliniat: „Sunt situații pe care nu le mai putem ignora și, așa cum am văzut și în legislațiile altor state, femeile și victimele violenței domestice primesc protecție suplimentară din partea legislației respective, astfel încât și România va intra în rândul acestor țări.”

Potrivit datelor Ministerului Justiției, în primele patru luni ale anului curent au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică, iar autoritățile au emis peste 4.000 de ordine de protecție provizorii. Aceasta înseamnă că, în fiecare oră, 14 femei au fost agresate. În 2024, numărul dosarelor pentru ordine de protecție a crescut la aproape 29.000, față de aproape 24.000 anul precedent.

Deși tot mai multe femei sunt ucise de parteneri și societatea civilă cere introducerea în legislație a noțiunii de femicid, până acum statul nu a reacționat ferm.

Femicidul se definește ca uciderea unei femei motivată de gen, fiind considerat cea mai gravă formă de violență domestică și rezultatul extrem al abuzurilor repetate, al controlului și al urii față de femei.

Țări precum Belgia, Croația, Cipru, Turcia și Macedonia recunosc femicidul, iar în Italia acesta se pedepsește cu închisoare pe viață.