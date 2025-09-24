România va avea o nouă agenție care va ajuta victimele violenței domestice, dar și pe cele ale traficului de persoane. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat marți, 23 septembrie, că noua agenție va beneficia de un buget mai consistent și de sprijin suplimentar, obiectivul fiind să devină operațională până la sfârșitul acestui an.

Oficialul a participat la reuniunea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane, unde a susținut ordonanța de urgență ce propune fuziunea prin absorbție a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), precum și trecerea noii structuri în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Ministrul a subliniat că această ordonanță nu face parte dintr-un pachet de reduceri de personal și că scopul ei nu este concedierea angajaților, ci crearea unui mecanism mai eficient pentru sprijinirea victimelor. El a precizat că cele două agenții au mandate importante, aliniate la dimensiunea europeană, atât în ceea ce privește egalitatea de șanse, cât și combaterea traficului de persoane, iar noua entitate va oferi o abordare integrată a serviciilor sociale.

„Pentru că există o întreagă dezbatere publică despre tăiere, reduceri de personal, eficientizare administrativă şi aşa mai departe, vreau să spun că această ordonanţă nu este din vreun pachet de tăieri. Obiectivul acestei ordonanţe nu este să taie posturi, să dea oamenii afară de la nicio instituţie. Sunt două entităţi importante, două entităţi cu mandat corelat cu dimensiunea europeană – Agenţia pentru egalitate de şanse, dar şi cu tematică extrem de importantă în România şi anume combaterea traficului de persoane şi servicii pentru victime, aşa că aici nu vorbim de reduceri. Vorbim de o nouă cale de a aborda serviciile pentru victimele din arealul ambelor instituţii, mai ales pentru că în ceea ce priveşte victimele traficului de persoane nu există servicii şi buget astăzi”, a declarat Florin Manole.

Florin Manole a explicat că ideea comasării a pornit de la dificultățile întâmpinate în practică, când responsabilitatea pentru serviciile acordate victimelor era pasată de la o instituție la alta. Prin fuziune, Ministerul Muncii va prelua atât acreditarea și licențierea serviciilor sociale, cât și finanțarea acestora, fără a elimina atribuțiile sau competențele existente.

Proiectul de ordonanță va fi supus transparenței decizionale timp de 30 de zile, perioadă în care pot fi transmise propuneri și soluții.

Șeful de la Ministerul Muncii a atras atenția că România are la dispoziție 10 milioane de euro rezervați de Comisia Europeană pentru victimele traficului de persoane, fonduri europene care nu au fost atrase până acum din cauza neclarităților legislative. El a arătat că serviciile pentru victime sunt esențiale pentru ca acestea să aibă curajul să colaboreze cu autoritățile judiciare, întrucât lipsa unei perspective de reintegrare le poate descuraja să denunțe abuzurile.

„Este cu atât mai util să facem această comasare cu cât avem şi o sumă de 10 milioane de euro rezervaţi de către Comisia Europeană pentru victimele traficului de persoane pe care, până acum, din ambiguităţi legislative, de atribuţii şi de competenţe, din păcate, România nu i-a atras. (…) Nu vreau să pară că blamez aici vreo instituţie – nici ANITP, nici pe altcineva, nu e despre asta, este despre a găsi o soluţie, pentru că, aşa cum ştiţi, pentru victimele traficului de persoane serviciile sunt la fel de importante ca justiţia, pentru că, dacă nu ai servicii şi nu vezi o perspectivă după ce mergi spre Poliţie şi spre procuratură, te simţi descurajat să mai accesezi sistemul de justiţie: unde o să mă duc, unde o să dorm, cine o să aibă grijă de mine, cu ce resurse o să trăiesc şi unde, pentru că nu poţi să te întorci în comunitatea de unde ai fost traficat, eventual”, a punctat Manole.

Ministrul Muncii a mai spus că noua agenție va avea o bază materială îmbunătățită, acces mai mare la fonduri europene și o capacitate sporită de negociere cu direcțiile de asistență socială și protecția copilului. De asemenea, aceasta va păstra atribuțiile de raportare către organismele internaționale.

Manole a precizat că această comasare este o decizie politică asumată de coaliția de guvernare, nu o inițiativă individuală, și a adăugat că se dorește ca agenția să aibă un buget mai mare decât suma celor două entități actuale, o susținere mai puternică din partea ministerului și mai multe resurse pentru a sprijini victimele.