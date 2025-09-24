Proiectul legislativ prevede introducerea unui preț maxim pentru apa potabilă vândută în recipiente de 0,5 litri. Conform propunerii, plafonul ar urma să fie de 3 lei, sumă ce include toate taxele, inclusiv TVA. Măsura ar acoperi spațiile comerciale aflate în aeroporturi, gări, autogări, porturi, benzinării, stații de servicii de pe autostrăzi și rețeaua de metrou.

În documentul de fundamentare, inițiatorii subliniază că „de la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii şi gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligaţi să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiţi apoi să achiziţioneze apă la preţuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerţul obişnuit”.

În opinia parlamentarilor USR, situația creează o presiune financiară nedreaptă asupra pasagerilor și necesită intervenție legislativă. Reglementarea stabilește și obligația operatorilor economici de a afișa clar la raft prețul plafonat, pentru a asigura transparență și informarea corectă a consumatorilor.

Modelul propus în România are deja corespondențe în alte țări europene. Grecia și Cipru au reglementări prin care apa îmbuteliată este comercializată la un preț maxim de 0,60 euro în aeroporturi, gări, porturi și spații similare. În Spania, autoritatea care administrează aeroporturile (Aena) a stabilit un plafon de 1 euro pentru sticlele de 500 ml, obligând operatorii să respecte această limită.

Totodată, încă din anul 2016, Asociaţia europeană a operatorilor de aeroporturi a emis o recomandare ca toate aeroporturile europene să aplice un preț maxim de 1 euro pentru o sticlă de apă de jumătate de litru. În expunerea de motive a proiectului de lege se arată că niciun aeroport din România nu a adoptat până acum această practică.

Prin urmare, inițiatorii consideră că propunerea aliniază România la standardele europene și răspunde unei nevoi directe a pasagerilor.

Proiectul de lege stipulează că verificarea respectării plafonului și aplicarea sancțiunilor vor fi în sarcina personalului împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Inspectorii acestei instituții vor avea competența de a constata eventualele abateri și de a aplica amenzi operatorilor economici care nu respectă reglementarea.

Potrivit inițiatorilor, scopul măsurii nu este sancționarea operatorilor, ci asigurarea unui acces echitabil la produse de bază pentru călători, în spații unde nu există alternative.

Aplicarea plafonului de 3 lei ar putea schimba modul în care pasagerii percep serviciile din aeroporturi și alte spații similare. Dacă în prezent aceștia plătesc între 8 și 12 lei pentru o sticlă de apă, propunerea ar reduce semnificativ costul, apropiindu-l de nivelul pieței obișnuite.

Pentru operatorii economici, inițiativa presupune ajustarea politicilor comerciale, în condițiile în care marjele practicate în astfel de locații sunt considerabil mai ridicate. Totodată, măsura poate duce la uniformizarea prețurilor la nivel național și la creșterea transparenței în relația cu consumatorii.

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar putea intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, devenind obligatoriu pentru toți comercianții care activează în spațiile vizate.