„Îi luăm la rând, vorba românească. Cei 21 de administratori speciali pe care i-am găsit, încasând peste 30.000 lei pe lună fără să facă niciun raport, au fost demiși. (…) Am găsit administratori speciali plătiți cu peste 30.000 de lei pe lună care nu prezentau niciun raport. Unii au fost deja demiși. Verificările vor continua și nu mă aștept ca toți să mai rămână în funcții. Îi voi controla și mă aștept să plece singuri acasă”, a declarat Miruță.

Conform ministrului Economiei, în șase companii de stat au fost depistate selecții realizate cu încălcarea legii, în care au apărut și nume „cu pedigree politic” din PSD sau PNL. Totuși, oficialul a subliniat că deciziile nu se bazează pe apartenența politică, ci pe activitatea și performanța celor vizați.

„Acolo unde demit, organizăm concurs, de data asta serios. Până se organizează concurs, legea mă obligă să fac numiri temporare, că nu poți să lași o conducere, o companie fără conducere, și acele numiri le fac asumat din CV-urile pe care le-am primit. Cei care au avut grijă să se betoneze mai trăiesc cu siguranța asta o perioadă, până când îi voi verifica după noile criterii de performanță și mă aștept să plece singuri acasă, știind ei ce știu”, a spus ministrul Radu Miruță.

Ministrul a menționat că până acum au fost depuse în jur de 2.400 de CV-uri pentru posturile vacante, documente analizate atent de o echipă din cadrul ministerului. El a precizat că deja au început să fie făcute numiri pe locurile disponibile și a subliniat că acestea nu au legătură cu USR, așa cum s-a speculat în spațiul public, insistând că selecțiile vor fi organizate într-un mod serios și transparent.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seara că o eventuală decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază va fi luată în cadrul coaliției, numai prin unanimitate. El a subliniat că oamenii nu se limitează la „lista restrânsă de produse fixă, pe care unii politicieni insistă să o mențină”.

Totodată, Miruță a criticat această măsură și a recunoscut că a repetat experimentul inițiat de Marcel Ciolacu, concluzionând că „prețurile nu scad doar pentru că un ministru ridică tonul la ele”.

Acesta a achiziționat exact aceleași produse pentru care fusese stabilit prețul plafonat, la fel ca Marcel Ciolacu, și a constatat că a plătit mult mai mult, la câteva luni distanță.

„Eu vă spun exemplul personal. După ce domnul Ciolacu anul trecut a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebru filmuneţ în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpălat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 de lei sau 130 de lei”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a subliniat că prețurile nu rămân neschimbate doar pentru că un politician sau un ministru ridică tonul la ele. Potrivit lui Miruță, evoluția prețurilor depinde de dinamica economică și nu de încercările politice de a le controla. De asemenea, el a explicat că oamenii nu se limitează la o listă restrânsă de produse, ci cumpără un spectru mai larg de alimente, iar costurile acestora tind să crească pentru a compensa diferențele de preț stabilite artificial de guvern într-un anumit interval.

Oficialul a fost întrebat dacă plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost o măsură inutilă și a răspuns că, în opinia sa, oamenii nu au obținut un beneficiu real, raportat la costurile produselor achiziționate. El a dat exemplul propriu, explicând că a cumpărat aceleași produse recomandate de fostul premier Ciolacu în perioada în care prețurile erau plafonate și a constatat că acestea s-au scumpit, plătind în loc de 100 de lei, 130 de lei, ceea ce, după cum a subliniat, demonstrează eficiența limitată a măsurii.