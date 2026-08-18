Un nume greu al fostului regim sirian, condamnat la moarte. Ce acuzații au fost confirmate în instanță

Wassim al-Assad, vărul fostului președinte sirian Bashar al-Assad și fostă figură importantă a regimului, a fost condamnat la moarte de un tribunal din Damasc. Instanța l-a găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni comise în timpul războiului civil din Siria, inclusiv omoruri însoțite de tortură și acte de cruzime.

Tribunalul penal din Damasc a pronunțat marți sentința împotriva lui Wassim al-Assad, după ce acesta a fost găsit vinovat pentru o serie de crime comise în perioada conflictului sirian. Judecătorul Fakhr al-Din al-Aryan a precizat că printre faptele reținute de instanță se află crime însoțite de tortură și alte acte de cruzime.

Sentința are o importanță simbolică pentru procesul de justiție inițiat în Siria după căderea regimului Assad. Wassim al-Assad este primul membru al familiei fostului președinte care a fost judecat și condamnat în persoană pe teritoriul Siriei.

Bashar al-Assad și fratele său, Maher al-Assad, au fost, la rândul lor, condamnați la moarte cu o săptămână înainte. În cazul celor doi, sentințele au fost pronunțate în lipsă, întrucât aceștia se află în exil în Rusia.

Wassim al-Assad s-a confruntat cu mai multe acuzații legate de activitatea sa în timpul războiului civil din Siria. Printre acestea s-au numărat înființarea și conducerea unor grupări paramilitare începând din 2011, precum și participarea la operațiuni militare împotriva civililor.

Potrivit acuzațiilor analizate de instanță, Wassim al-Assad ar fi avut un rol în activitatea unor grupări pro-regim care au operat în timpul conflictului. El a fost acuzat în mod specific de participarea la operațiuni militare care au vizat zone civile din Ghouta de Est.

Printre locurile menționate în dosar s-a aflat orașul al-Mleiha, unde operațiunile militare s-ar fi soldat cu moartea unui număr mare de civili. Judecătorul Al-Aryan a declarat că instanța a stabilit fără nicio îndoială că un grup armat legat de Wassim al-Assad a fost implicat în răpirea și uciderea unor sirieni.

Pe lângă acuzațiile privind crimele de război și crimele împotriva umanității, Wassim al-Assad a fost judecat și pentru presupus trafic de droguri. În acest caz, instanța a decis însă achitarea sa, considerând că nu existau suficiente dovezi pentru a demonstra implicarea directă.

Wassim al-Assad a fost arestat în iunie 2025, după întoarcerea sa din Liban. El fusese acuzat de mult timp că a supravegheat producția și contrabanda cu Captagon, un drog asemănător amfetaminei, către țările vecine în perioada fostului regim.

În Siria, acuzațiile împotriva sa au inclus și înființarea și conducerea unor grupări paramilitare pro-regim de la începutul anului 2011. Dosarul a vizat activitatea acestor grupări și presupusa lor implicare în operațiuni desfășurate împotriva populației civile.

Judecătorul Al-Aryan a susținut că probele analizate de instanță au demonstrat legătura dintre Wassim al-Assad și gruparea armată acuzată de răpirea și uciderea unor sirieni. Acuzațiile privind traficul de droguri au fost însă tratate separat, iar instanța a stabilit că nu există suficiente dovezi privind implicarea sa directă.

Wassim al-Assad se află, de asemenea, sub sancțiuni americane și europene. În plus față de pedeapsa capitală, tribunalul din Damasc a dispus confiscarea averilor sale.

Audierile și sentința fac parte din procesul mai amplu de justiție tranzițională din Siria. Acest proces vizează examinarea abuzurilor comise în trecut și stabilirea responsabilității persoanelor acuzate de crime împotriva sirienilor.

Condamnarea lui Wassim al-Assad intervine după sentințele pronunțate în lipsă împotriva lui Bashar al-Assad și Maher al-Assad. Cei doi se află în Rusia și nu au fost prezenți în fața instanței siriene.

În cazul lui Wassim al-Assad, procesul s-a desfășurat în Siria, după arestarea sa în 2025. Instanța a analizat acuzațiile referitoare la activitatea sa în timpul războiului civil, inclusiv cele privind grupările paramilitare și operațiunile desfășurate împotriva civililor.

Sentința pronunțată de Tribunalul penal din Damasc prevede pedeapsa cu moartea pentru crimele pentru care Wassim al-Assad a fost găsit vinovat, în timp ce acuzația de trafic de droguri s-a încheiat cu achitarea sa din lipsă de dovezi suficiente privind implicarea directă.