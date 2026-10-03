Noi prețuri la benzină și motorină. Cât plătesc șoferii la pompă sâmbătă, 3 octombrie

Prețul mediu al benzinei standard a crescut din nou sâmbătă, 3 octombrie 2026, în timp ce motorina și GPL-ul au rămas la nivelurile din ziua precedentă. Diferențele față de finalul lunii iunie sunt însă considerabile: benzina este mai scumpă cu 1,39 lei pe litru, iar motorina cu 1,73 lei pe litru.

Benzina standard se vinde sâmbătă la un preț mediu național de 10,05 lei/litru, calculat pe baza tarifelor din 1.353 de stații. Prețurile întâlnite la pompă sunt cuprinse între 9,97 și 10,11 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Față de ziua precedentă, media benzinei a urcat cu 3 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 0,3%.

Diferența este mult mai mare dacă actualele prețuri sunt comparate cu cele de la 30 iunie. În puțin peste trei luni, benzina s-a scumpit cu 1,39 lei/litru, respectiv cu 16,1%.

Cel mai mic tarif identificat sâmbătă pentru benzina standard este de 9,97 lei/litru, la o stație Socar din Arad.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei/litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă. Datele sunt calculate tot pe baza prețurilor din 1.353 de stații.

La nivel național, un litru de motorină costă între 10,79 și 10,99 lei.

Comparativ cu 30 iunie, motorina s-a scumpit cu 1,73 lei/litru, ceea ce reprezintă un avans de 18,8%.

Cel mai redus preț găsit sâmbătă este de 10,79 lei/litru, la o stație Socar din Suceava.

Prețul mediu al GPL-ului este de 4,71 lei/litru, neschimbat față de ziua precedentă. Tarifele din cele 323 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei/litru.

Față de 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%, o creștere considerabil mai redusă decât în cazul benzinei și motorinei.

Cel mai mic preț raportat este de 4,59 lei/litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

În București, benzina standard are sâmbătă o medie de 10,05 lei/litru, iar motorina de 10,95 lei/litru.

Aceeași medie de 10,05 lei pentru benzină este înregistrată în Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea. În Timișoara, media este ușor mai ridicată, de 10,06 lei/litru.

La motorină, Cluj-Napoca înregistrează o medie de 10,96 lei/litru, iar Craiova de 10,94 lei/litru. În București, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Oradea, media este de 10,95 lei/litru.

La nivelul județelor, Arad are cea mai mică medie pentru benzină, de 10,03 lei/litru, în timp ce Călărași ajunge la 10,06 lei/litru. Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Gorj, de 10,92 lei/litru, iar cea mai ridicată în Galați, de 10,96 lei/litru.

Pe piața petrolului, cotația Brent pentru contractul cu livrare în decembrie 2026 a fost de 102,70 dolari/baril la 2 octombrie, cu 0,39 dolari peste cotația precedentă.

Comparativ cu nivelul de 73,38 dolari/baril de la 30 iunie, avansul este de 47,9%, procent calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.