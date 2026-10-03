Noi prețuri la benzină și motorină. Cât plătesc șoferii la pompă sâmbătă, 3 octombrie
SURSA FOTO: Dreamstime - Benzină, motorină, carburanți
Prețul mediu al benzinei standard a crescut din nou sâmbătă, 3 octombrie 2026, în timp ce motorina și GPL-ul au rămas la nivelurile din ziua precedentă. Diferențele față de finalul lunii iunie sunt însă considerabile: benzina este mai scumpă cu 1,39 lei pe litru, iar motorina cu 1,73 lei pe litru.
Benzina a ajuns la o medie de 10,05 lei pe litru
Benzina standard se vinde sâmbătă la un preț mediu național de 10,05 lei/litru, calculat pe baza tarifelor din 1.353 de stații. Prețurile întâlnite la pompă sunt cuprinse între 9,97 și 10,11 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.
Față de ziua precedentă, media benzinei a urcat cu 3 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 0,3%.
Diferența este mult mai mare dacă actualele prețuri sunt comparate cu cele de la 30 iunie. În puțin peste trei luni, benzina s-a scumpit cu 1,39 lei/litru, respectiv cu 16,1%.
Cel mai mic tarif identificat sâmbătă pentru benzina standard este de 9,97 lei/litru, la o stație Socar din Arad.
Motorina rămâne la 10,95 lei pe litru
În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei/litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă. Datele sunt calculate tot pe baza prețurilor din 1.353 de stații.
La nivel național, un litru de motorină costă între 10,79 și 10,99 lei.
Comparativ cu 30 iunie, motorina s-a scumpit cu 1,73 lei/litru, ceea ce reprezintă un avans de 18,8%.
Cel mai redus preț găsit sâmbătă este de 10,79 lei/litru, la o stație Socar din Suceava.
GPL-ul rămâne sub pragul de 5 lei pe litru
Prețul mediu al GPL-ului este de 4,71 lei/litru, neschimbat față de ziua precedentă. Tarifele din cele 323 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei/litru.
Față de 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%, o creștere considerabil mai redusă decât în cazul benzinei și motorinei.
Cel mai mic preț raportat este de 4,59 lei/litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.
Cât costă benzina și motorina în marile orașe
În București, benzina standard are sâmbătă o medie de 10,05 lei/litru, iar motorina de 10,95 lei/litru.
Aceeași medie de 10,05 lei pentru benzină este înregistrată în Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea. În Timișoara, media este ușor mai ridicată, de 10,06 lei/litru.
La motorină, Cluj-Napoca înregistrează o medie de 10,96 lei/litru, iar Craiova de 10,94 lei/litru. În București, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Oradea, media este de 10,95 lei/litru.
La nivelul județelor, Arad are cea mai mică medie pentru benzină, de 10,03 lei/litru, în timp ce Călărași ajunge la 10,06 lei/litru. Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Gorj, de 10,92 lei/litru, iar cea mai ridicată în Galați, de 10,96 lei/litru.
Petrolul Brent rămâne peste 100 de dolari pe baril
Pe piața petrolului, cotația Brent pentru contractul cu livrare în decembrie 2026 a fost de 102,70 dolari/baril la 2 octombrie, cu 0,39 dolari peste cotația precedentă.
Comparativ cu nivelul de 73,38 dolari/baril de la 30 iunie, avansul este de 47,9%, procent calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.