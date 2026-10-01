Prețuri carburanți joi, 1 octombrie. Cât costă benzina și motorina la început de octombrie. Cele mai mici tarife din benzinării

Prețuri carburanți joi, 1 octombrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL în ziua de joi, 1 octombrie. Potrivit informațiilor disponibile, prețurile medii naționale au rămas neschimbate față de ziua precedentă, însă se mențin peste nivelurile înregistrate la 30 iunie.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,02 lei pe litru, calculat pe baza datelor din 1.346 de stații. Prețurile variază între 9,97 și 10,09 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media este neschimbată, ceea ce reprezintă o variație de 0%.

Comparativ cu 30 iunie, benzina standard este mai scumpă cu 136 de bani, respectiv cu 15,7%.

Motorina standard are joi un preț mediu național de 10,95 lei pe litru, înregistrat tot la 1.346 de stații. Intervalul de preț este cuprins între 10,79 și 10,99 lei pe litru. Și în cazul motorinei, media națională a rămas neschimbată față de ziua precedentă.

Raportat la 30 iunie, motorina standard este mai scumpă cu 173 de bani, ceea ce înseamnă o creștere de 18,8%.

În cazul GPL, prețul mediu este de 4,71 lei pe litru, pe baza datelor din 321 de stații. Cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 4,99 lei. Față de ziua precedentă, media nu s-a modificat.

Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1346 stații 10,02 lei 9,97 – 10,09 neschimbat (0%) +136 bani (+15,7%) Motorină standard · 1346 stații 10,95 lei 10,79 – 10,99 neschimbat (0%) +173 bani (+18,8%) GPL · 321 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Cel mai mic preț pentru benzina standard este joi de 9,97 lei pe litru și este înregistrat la Socar, în Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,79 lei pe litru, la Socar, în Suceava.

Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, la Mol, în Onești, județul Bacău.

În București, benzina are un preț mediu de 10,03 lei pe litru, iar motorina costă în medie 10,95 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, media este de 10,04 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pentru motorină.

În Timișoara, benzina are o medie de 10,03 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț mediu de 10,95 lei.

La Iași, prețul mediu al benzinei este de 10,02 lei pe litru, iar cel al motorinei ajunge la 10,95 lei.

În Constanța, benzina costă în medie 10,03 lei pe litru, iar motorina 10,95 lei.

În Brașov, media este de 10,03 lei pe litru pentru benzină și 10,95 lei pentru motorină.

La Craiova, benzina are un preț mediu de 10,02 lei pe litru, iar motorina costă 10,94 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei este de 10,03 lei pe litru, iar cel al motorinei este de 10,95 lei.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Botoșani, unde aceasta ajunge la 10,00 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină se regăsește în Ilfov, la 10,03 lei pe litru.

În cazul motorinei, cea mai mică medie este în Gorj, de 10,92 lei pe litru. La polul opus, cea mai mare medie județeană este în Galați, unde motorina costă în medie 10,96 lei pe litru.

Evoluția prețurilor carburanților vine într-un context în care și cotația petrolului Brent a înregistrat o creștere. Petrolul Brent este cotat la 103,58 dolari pe baril, potrivit cotației din 30 septembrie pentru contractul din noiembrie 2026. Valoarea este cu 0,99 dolari mai mare decât cotația precedentă.

Față de 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, nivelul actual este cu 41,2% mai ridicat.

Datele publicate de platformă privind prețurile carburanților sunt actualizate de mai multe ori pe zi și provin din datele ANPC și ale rețelelor.

La nivel național, benzina standard costă în medie 10,02 lei pe litru, cu 15,7% peste nivelul din 30 iunie, în timp ce motorina standard ajunge la 10,95 lei pe litru, cu 18,8% peste același reper.