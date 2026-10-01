Un cutremur a zguduit Costa Rica, lângă una dintre cele mai cunoscute destinații turistice

Un cutremur cu magnitudinea estimată între 5,4 și 5,7 s-a produs miercuri, 30 septembrie 2026, în largul coastei Pacificului din Costa Rica, în apropierea regiunii turistice Guanacaste și la sud-vest de Tamarindo. Seismul a fost resimțit în Guanacaste și în Valea Centrală.

Datele furnizate de mai multe instituții seismologice au prezentat diferențe în ceea ce privește magnitudinea, adâncimea și poziția epicentrului. Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC) a raportat inițial o magnitudine de 5,7 și o adâncime de aproximativ 15 kilometri.

Cutremurul s-a produs în jurul orei 21:55 UTC, ceea ce corespunde orei locale 15:55 în Costa Rica. Epicentrul a fost localizat în Oceanul Pacific, la sud-vest de Tamarindo, ceea ce înseamnă că activitatea seismică s-a produs în larg și nu direct sub localitatea turistică.

Estimările internaționale inițiale au indicat o distanță cuprinsă între aproximativ 84 și 94 de kilometri sud-vest de Tamarindo. Ulterior, Sistemul Sismologic Național din Costa Rica a furnizat o localizare revizuită, la aproximativ 103 kilometri sud-vest de Tamarindo.

Diferențele dintre valorile raportate de instituțiile seismologice apar în urma analizării datelor provenite din rețele și sisteme de calcul diferite. Pe măsură ce sunt colectate și procesate mai multe informații, estimările inițiale privind magnitudinea, adâncimea sau localizarea unui cutremur pot fi ajustate.

EMSC a indicat inițial o magnitudine de 5,7 și o adâncime de aproximativ 15 kilometri. Ulterior, datele USGS au indicat o magnitudine de 5,6, cu coordonate apropiate de 9,8084°N și 86,4364°V.

Evaluarea USGS a plasat seismul la aproximativ 10 kilometri adâncime și la circa 84 de kilometri sud-vest de Tamarindo. Red Sismológica Nacional din Costa Rica a oferit, la rândul său, o evaluare revizuită de 5,4 Mw și a localizat cutremurul la 103 kilometri sud-vest de Tamarindo, la o adâncime de 17 kilometri.

Aceste diferențe de măsurare nu înseamnă că au fost înregistrate evenimente diferite. Instituțiile seismologice folosesc rețele de monitorizare și metode analitice proprii, iar valorile preliminare pot fi modificate după analizarea unui volum mai mare de date.

Elementul comun al evaluărilor este că seismul a avut loc în largul coastei Pacificului din Costa Rica, la sud-vest de zona Tamarindo. Poziționarea epicentrului este relevantă pentru evaluarea impactului asupra zonelor turistice de pe coastă, relatează travelandtourworld.com.

Deși s-a produs în largul mării, seismul a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit în mai multe regiuni din Costa Rica. Rapoartele disponibile au indicat mișcări seismice percepute în Guanacaste și în Valea Centrală.

Guanacaste reprezintă una dintre principalele regiuni turistice de coastă ale Costa Rica. Zona este cunoscută pentru plajele de la Oceanul Pacific, comunitățile de surferi, stațiunile turistice și activitățile desfășurate în aer liber.

Tamarindo este una dintre destinațiile turistice cunoscute din această regiune. Provincia Guanacaste include și alte localități importante, precum Liberia, Santa Cruz și Nicoya, alături de numeroase comunități situate de-a lungul litoralului Pacificului.

Valea Centrală are, de asemenea, o importanță majoră pentru Costa Rica, concentrând o parte semnificativă a populației și incluzând zona metropolitană extinsă din jurul capitalei San José.

Faptul că seismul a fost resimțit la distanță de epicentru arată extinderea efectelor produse de undele seismice. În același timp, amplasarea epicentrului în larg a limitat impactul imediat asupra zonelor turistice dens populate.

Costa Rica este situată într-o regiune cu activitate seismică ridicată, unde interacțiunea dintre plăcile tectonice produce în mod natural cutremure. Coasta Pacificului se află în apropierea unei importante zone tectonice.

În largul Costa Rica, placa Cocos se deplasează sub placa Caraibeană de-a lungul fosei din America Centrală. Această configurație geologică reprezintă unul dintre factorii care explică activitatea seismică din regiune.

Red Sismológica Nacional din Costa Rica a asociat seismul din 30 septembrie cu falierea în scoarța plăcii Cocos, descrisă drept o faliere locală sau superficială.

Estimările internaționale au indicat o adâncime de aproximativ 10-15 kilometri, în timp ce evaluarea revizuită realizată în Costa Rica a indicat 17 kilometri. Astfel de diferențe apar frecvent între evaluările preliminare și cele actualizate.

Adâncimea reprezintă unul dintre factorii care pot influența modul în care un cutremur este resimțit la suprafață. Impactul depinde însă și de magnitudine, distanța față de epicentru, caracteristicile geologice locale și tipul construcțiilor din zonele afectate.

Poziția Tamarindo în raport cu epicentrul a devenit un element important pentru informațiile destinate turiștilor. Deși seismul a fost descris în raport cu această destinație, cutremurul nu s-a produs direct sub localitatea turistică.

Epicentrul a fost situat în Oceanul Pacific, la sud-vest de Tamarindo, la o distanță de zeci de kilometri de coastă. Localitatea a fost folosită drept reper geografic pentru indicarea poziției seismului offshore.

Pentru sectorul turistic, această diferență este relevantă deoarece descrierea unui cutremur ca fiind „lângă Tamarindo” nu înseamnă că acesta a lovit direct stațiunea.

Informațiile disponibile după producerea seismului nu au indicat pagube extinse asupra infrastructurii turistice din Tamarindo. De asemenea, în materialul analizat nu au fost prezentate informații confirmate privind închiderea unor hoteluri, plaje, atracții sau alte facilități turistice din cauza cutremurului.

Unul dintre elementele urmărite după producerea cutremurului a fost impactul asupra populației și infrastructurii. Deși seismul a fost resimțit în mai multe regiuni, primele informații nu au indicat pagube sau răniți semnificativi.

Amplasarea epicentrului în largul mării a avut un rol important în limitarea efectelor directe asupra zonelor dens populate. Magnitudinea moderată și distanța față de principalele centre turistice au reprezentat, de asemenea, elemente relevante pentru evaluarea situației.

Autoritățile și organizațiile specializate au continuat monitorizarea activității seismice după producerea evenimentului. Cutremurele pot fi urmate de alte mișcări seismice, iar datele înregistrate ulterior sunt analizate pentru a determina evoluția activității din zona afectată.

Pentru locuitorii și vizitatorii aflați în regiune, informațiile oficiale furnizate de autoritățile din Costa Rica și de instituțiile seismologice reprezintă principalele surse pentru eventuale actualizări privind siguranța și activitatea seismică.

După seismul principal, în regiunea offshore mai largă a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 3,5. Acesta a avut loc la sud-vest de Liberia, la aproximativ o jumătate de oră după evenimentul principal.

Informațiile de monitorizare au indicat că seismul ulterior ar putea reprezenta o replică a cutremurului inițial. Apariția unor astfel de mișcări seismice după un cutremur de magnitudine moderată face parte din evoluția obișnuită a activității seismice.

O replică cu magnitudinea respectivă nu indică automat producerea unui cutremur mai mare. Activitatea de acest tip poate continua după un eveniment principal, iar frecvența replicilor scade de regulă în timp.

Cutremurele nu pot fi însă anticipate cu precizie în ceea ce privește momentul, magnitudinea sau localizarea lor. Din acest motiv, monitorizarea seismică rămâne importantă după producerea unui eveniment.

Pentru turiștii aflați pe coasta Pacificului, procedurile de urgență ale hotelurilor și ale celorlalte unități de cazare reprezintă informații relevante în cazul unor noi mișcări seismice.

Guanacaste are un rol important în industria turistică a Costa Rica datorită litoralului Pacificului, plajelor, activităților de surfing și atracțiilor naturale. Regiunea este cunoscută și pentru turismul în aer liber și pentru accesul la diverse zone naturale.

Tamarindo se află printre destinațiile cunoscute de pe coasta Pacificului, iar apropierea sa geografică de zona unde s-a produs cutremurul a atras atenția asupra eventualelor efecte asupra turiștilor.

În informațiile disponibile după seism nu au fost raportate perturbări majore ale infrastructurii turistice din Tamarindo. Nu au fost indicate nici pagube extinse care să afecteze sectorul turistic din zonă.

Cutremurul a fost totuși resimțit în regiuni importante ale țării, iar autoritățile au continuat să urmărească activitatea seismică produsă după evenimentul principal.

Datele disponibile au indicat astfel un seism offshore, produs la sud-vest de Tamarindo, cu estimări ale magnitudinii cuprinse între 5,4 și 5,7, în funcție de instituția care a analizat datele. Până la momentul informațiilor prezentate, nu au fost raportate pagube substanțiale sau răniți în urma cutremurului.