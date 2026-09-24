Cutremur în estul Turciei. Un seism de peste 5 grade a fost înregistrat în primele ore ale zilei

Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi în estul Turciei, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul a fost înregistrat în partea de est a Turciei, conform datelor publicate de EMSC. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, la ora 7:40 UTC.

Potrivit seismologilor, epicentrul a fost localizat la 37 de kilometri nord-nord-vest de Sanliurfa, oraș cu o populație de aproximativ 449.000 de locuitori. Nu au fost raportate imediat victime sau pagube materiale în urma cutremurului, potrivit autorităților locale.

În relatările despre seism au apărut și valori diferite privind magnitudinea acestuia. În timp ce Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a indicat o magnitudine de 5,1, unele publicații au raportat un seism de 5,5. Diferențele pot apărea în cazul evaluărilor seismologice preliminare, care pot fi ajustate pe măsură ce sunt analizate și corelate mai multe date.

Estul Turciei se află într-una dintre cele mai active zone seismice din lume. Regiunea este traversată de falia Anatoliană de Est și se află în apropierea zonei de contact dintre plăcile tectonice Anatoliană, Arabă și Eurasiatică.

Zona are o istorie îndelungată în ceea ce privește cutremurele puternice și distrugătoare. Unul dintre cele mai grave exemple este seismul din februarie 2023, al cărui epicentru s-a aflat în provincia Kahramanmaraș. Cutremurul a provocat moartea a peste 53.000 de persoane doar în Turcia și rămâne unul dintre cele mai mortale seisme ale acestui secol.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) este o organizație științifică internațională care monitorizează activitatea seismică, în special în zona euro-mediteraneană. Centrul colectează și analizează date despre cutremure de la rețele seismologice și instituții specializate din mai multe țări.

EMSC furnizează informații despre magnitudinea, localizarea, adâncimea și ora producerii cutremurelor. Datele sunt actualizate pe măsură ce sunt disponibile informații noi și sunt utilizate de instituții, cercetători și organizații de presă pentru informarea publicului.