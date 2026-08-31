Trei cutremure au zguduit România astăzi. Două seisme s-au produs la doar 12 minute distanță

Trei cutremure s-au produs luni în zona seismică Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism, înregistrat dimineața, a avut magnitudinea 3,4, iar alte două mișcări seismice au fost consemnate în cursul serii. Ultimele două cutremure au avut magnitudinile 2 și 2,5 și s-au produs la numai 12 minute distanță.

Cele două cutremure înregistrate luni seară în zona seismică Vrancea au fost de intensitate redusă și s-au produs la adâncimi de puțin peste 20 de kilometri. Primul dintre acestea a avut loc la ora 18:34:50, ora locală a României, și a avut magnitudinea ml 2,0.

Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la o adâncime de 21,2 kilometri, în județul Vrancea.

Epicentrul a fost localizat la 18 kilometri sud de Focșani, 55 de kilometri nord de Buzău și 85 de kilometri sud de Bârlad. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 87 de kilometri sud de Galați, 90 de kilometri sud de Brăila și 95 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe.

La scurt timp după prima mișcare seismică de seară, aparatele INCDFP au înregistrat un nou cutremur în aceeași zonă. Seismul s-a produs la ora 18:46:52, ora locală a României, și a avut magnitudinea ml 2,5.

Adâncimea la care s-a produs cutremurul a fost de 20,1 kilometri.

Potrivit datelor publicate de institut, epicentrul s-a aflat la 17 kilometri sud de Focșani și la 58 de kilometri nord de Buzău. Seismul a fost localizat și la 83 de kilometri sud de Bârlad, 88 de kilometri sud de Galați, 91 de kilometri sud de Brăila și 94 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe.

Seria de cutremure înregistrată luni în Vrancea a început în cursul dimineții, când un seism mai puternic decât cele două consemnate seara s-a produs la ora 07:12. Acesta a avut magnitudinea 3,4 pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 98 de kilometri, considerabil mai mare decât adâncimile la care au fost localizate cele două seisme de seară.

Epicentrul a fost situat la 30 de kilometri sud de Focșani, 67 de kilometri sud de Brașov și 79 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. Seismul s-a produs, totodată, la 85 de kilometri sud de Bârlad, 90 de kilometri sud de Bacău și 93 de kilometri est de Brașov.

Activitatea seismică din România a inclus, de la începutul lunii august, opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 pe scara Richter.

Dintre acestea, două seisme au depășit magnitudinea 4 și au fost încadrate la intensitatea III.