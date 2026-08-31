Semnal de alarmă pentru mii de români: ce se întâmplă cu apa caldă și căldura la iarnă

Aproximativ 10.000 de locuințe riscă să rămână fără apă caldă după închiderea CET Govora, iar lipsa unei soluții pentru sezonul rece ridică semne de întrebare privind furnizarea căldurii la iarnă. Bogdan Ivan cere Guvernului 40 de milioane de lei pentru o soluție temporară, până la finalizarea noii centrale pe gaze naturale.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că autoritățile locale nu au primit până acum fondurile solicitate de la Guvern pentru o soluție temporară de furnizare a agentului termic.

Ivan afirmă că oprirea CET Govora pune presiune asupra serviciului public de alimentare cu apă caldă și căldură destinat populației. Potrivit acestuia, situația afectează în special locuințele racordate la sistemul centralizat din Râmnicu Vâlcea.

„Aproximativ 10.000 de locuințe din Vâlcea sunt pe cale să rămână fără apă caldă și, posibil, fără căldură la iarnă. CET Govora se închide mâine”, a transmis fostul ministru al Energiei, pe Facebook.

Potrivit lui Bogdan Ivan, nici Primăria Râmnicu Vâlcea și nici Consiliul Județean Vâlcea nu au primit până la acest moment fondurile solicitate pentru asigurarea unei soluții de tranziție. El susține, de asemenea, că administrațiile locale nu au primit un răspuns din partea autorităților centrale cu privire la solicitările formulate.

Fostul ministru al Energiei spune că i-a solicitat premierului Bolojan alocarea a 40 de milioane de lei pentru continuarea furnizării agentului termic către populație. Soluția propusă presupune instalarea și utilizarea a patru cazane de apă fierbinte, fiecare cu o putere de 25 MW.

„Deși i-am cerut explicit premierului Bolojan să aloce 40 de milioane de lei pentru continuarea furnizării agentului termic către populație, printr-o soluție tehnică bazată pe patru CAF-uri (cazane de apă fierbinte) de câte 25 MW, ca măsură de tranziție până la punerea în funcțiune a noii centrale pe gaz din zonă, nici Primăria, nici Consiliul Județean nu au primit, până astăzi, nici măcar un leu”, a afirmat Ivan.

Potrivit acestuia, soluția temporară ar presupune o investiție de sub 8 milioane de euro. Ivan consideră că aceasta ar reprezenta varianta cea mai rapidă pentru menținerea serviciului public de alimentare cu agent termic până la finalizarea noii centrale pe gaze naturale.

Fostul ministru susține că administrațiile locale nu au primit niciun răspuns referitor la banii solicitați. El a criticat lipsa unei reacții din partea autorităților centrale, raportând situația fondurilor necesare la problemele legate de deficitul bugetar.

„Mai mult, nu au primit, efectiv, niciun răspuns! Da, știu, deficitul scade. Dar, până una-alta, oamenii rămân fără apă caldă în România anului 2026. Cumplit!”, a transmis Ivan.

Bogdan Ivan a lansat un apel public către Guvern pentru alocarea celor 40 de milioane de lei necesare soluției temporare. El susține că serviciul public de alimentare cu agent termic trebuie menținut până când noua centrală pe gaze naturale va putea fi pusă în funcțiune.

„Serviciul public trebuie asigurat, iar o investiție de sub 8 milioane de euro este cea mai simplă și rapidă soluție. Lansez un apel public către Guvernul Bolojan: investiți în oameni, nu doar în finanțarea deficitului!”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Ivan îi menționează pe președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, și pe primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Potrivit acestuia, cei doi au susținut demersurile Guvernului României pentru rezolvarea problemelor referitoare la cererile de plată din PNRR.

Ivan afirmă că autoritățile locale au un proiect pentru o nouă centrală de înaltă eficiență pe gaze naturale, însă până la finalizarea acesteia ar fi necesare fonduri pentru menținerea furnizării de apă caldă și căldură.