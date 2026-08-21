Nopțile caniculare ne afectează somnul și sănătatea. De ce organismul se recuperează mai greu?

Canicula nu se termină atunci când apune soarele. Nopțile tot mai calde pot transforma somnul într-o perioadă de stres pentru organism, împiedicându-l să se răcorească și să se refacă. De la treziri repetate până la epuizarea acumulată de la o zi la alta, efectele nopților tropicale pot fi mai dăunătoare decât par.

Sezonul stresului provocat de caniculă se prelungește, iar efectele valurilor de căldură nu se limitează la orele de zi. Experții atrag tot mai mult atenția asupra riscurilor pe care nopțile toride le pot avea asupra somnului și sănătății. Pe măsură ce temperaturile cresc, crește și probabilitatea ca organismul să nu se poată odihni corespunzător.

În timpul valurilor de căldură, atenția este concentrată în special asupra riscurilor asociate temperaturilor de peste 35 °C. Efectele nopților călduroase sunt însă mai puțin cunoscute, deși acestea pot împiedica organismul să se refacă după căldura acumulată pe parcursul zilei.

Din anii ’70 și până în prezent, temperatura minimă înregistrată în cele mai calde 10 nopți ale anului a crescut, la nivel global, cu aproximativ 0,32 °C pe deceniu. În același timp, numărul nopților tropicale, în care temperatura nu coboară sub 20 °C, a crescut cu cel puțin două nopți pe deceniu. Aceste nopți calde reduc capacitatea organismului de a se recupera după temperaturile ridicate din timpul zilei.

În mod normal, în timpul somnului, frecvența cardiacă și activitatea fiziologică scad, iar temperatura internă a corpului se reduce. Aceste procese permit sistemului nervos, sistemului imunitar și celui cardiovascular să se refacă.

Atunci când dormitorul rămâne însă prea cald, organismul întâmpină dificultăți în eliminarea căldurii. Vasele de sânge se dilată pentru a favoriza pierderea de căldură, iar inima trebuie să depună un efort suplimentar pentru a menține circulația sângelui. În plus, transpirația poate favoriza deshidratarea.

Toate aceste efecte pot face mai dificilă adormirea, pot provoca treziri mai frecvente în timpul nopții și pot reduce calitatea somnului. Chiar dacă durata totală a somnului nu se schimbă semnificativ, acesta poate deveni mai puțin odihnitor.

Problema devine și mai importantă atunci când nopțile călduroase se succed timp de mai multe zile. După o noapte cu somn perturbat și cu o răcorire insuficientă a organismului, ziua următoare începe deja în condiții de efort fiziologic. Iar pe măsură ce temperaturile cresc din nou, organismul este nevoit să facă față unei noi perioade de stres termic înainte de a fi avut timp să se recupereze complet.

Majoritatea locuințelor din regiunile care nu sunt obișnuite cu temperaturi foarte ridicate nu sunt adaptate la valurile de căldură tot mai frecvente și întâmpină dificultăți în a se răcori după apusul soarelui. Astfel, dormitoarele pot rămâne calde și umede pentru mult timp, chiar și după ce temperaturile exterioare încep să scadă.

Pentru a reduce căldura din locuință, ferestrele pot fi deschise după apusul soarelui, atunci când aerul de afară este mai rece decât cel din interior. În timpul zilei, este recomandată menținerea perdelelor, obloanelor sau jaluzelelor închise, pentru a limita încălzirea camerei.

Și alegerea lenjeriei de pat și a hainelor poate contribui la un somn mai confortabil. Materialele ușoare și hainele largi permit o mai bună circulație a aerului și pot ajuta organismul să elimine căldura. Un duș sau o baie răcoroasă înainte de culcare poate avea, de asemenea, un efect benefic.

Hidratarea este importantă în perioadele caniculare, astfel că este recomandat consumul regulat de apă. În schimb, alcoolul și cofeina ar trebui limitate, mai ales înainte de culcare, deoarece pot afecta hidratarea și calitatea somnului.

Dacă dormitorul devine prea cald, o soluție simplă poate fi mutarea temporară a patului în cea mai răcoroasă cameră din locuință. În plus, aparatele electrice care nu sunt indispensabile ar trebui oprite, deoarece acestea degajă căldură și pot contribui la creșterea temperaturii din interior.