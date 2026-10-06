Alertă aeriană la granița României. Două ținte detectate, avioane F-18 ridicate de la sol

O alertă aeriană a fost declanșată în noaptea de luni spre marți, 5 spre 6 octombrie, în județul Tulcea, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat două ținte aeriene în apropierea frontierei României. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol.

Potrivit informațiilor transmise marți de Ministerul Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian al Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

În urma detectării acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

RO-Alert transmis locuitorilor din Tulcea

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 02:20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care populația din zonele vizate a fost avertizată cu privire la situație.

Ministerul Apărării precizează însă că sistemele de supraveghere nu au detectat pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:14, la mai puțin de o oră după transmiterea mesajului către populație.

Detașamentul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole care participă în prezent la misiunile NATO din România a preluat responsabilitățile în cadrul unei rotații desfășurate la sfârșitul lunii iulie. Militarii spanioli au înlocuit detașamentele italian și britanic care își încheiaseră misiunile în țara noastră.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aceasta este cea de-a patra dislocare a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole în România. Misiuni similare au mai fost desfășurate în 2021, 2024 și în februarie 2026.

Actualul detașament spaniol este format din aproximativ 180 de militari, inclusiv piloți și personal tehnic. Spania a trimis în România șapte aeronave de luptă F-18M Hornet, o aeronavă A400M destinată inclusiv realimentării în aer și trei elicoptere NH90.

Detașamentul urmează să opereze în România până la sfârșitul lunii noiembrie. Misiunea se înscrie în măsurile NATO de consolidare a apărării și descurajării pe flancul estic.

Misiunile de Poliție Aeriană ale NATO au caracter defensiv și sunt desfășurate pe timp de pace. Acestea urmăresc protejarea integrității spațiului aerian aliat și asigurarea unei capacități rapide și coordonate de reacție atunci când situația o impune.