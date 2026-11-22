Horoscop săptămânal, 23-29 noiembrie 2026, calculat și interpretat pentru fusul orar, normal, al României. Pe 23 noiembrie Soarele este în trină (trigon) cu Neptun. Pe 24 noiembrie Luna intră în Gemeni și face Lună Plină. Pe 25 noiembrie Soarele este în sextilă cu Pluton și în opoziție cu Uranus. Pe 25 noiembrie Marte intră în Fecioară. Pe 26 noiembrie Luna intră în Rac, iar pe 28 noiembrie se află în Leu. 28 noiembrie aduce sextila dintre Venus și Jupiter, iar 29 noiembrie, trina (trigonul) dintre Uranus și Pluton. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

BERBEC

Luni și marți aduc experiențe intense și profunde. Poți avea o putere și o influență mai mare asupra vieții tale, a evenimentelor și a oamenilor din jurul tău. Relațiile cu persoanele aflate în poziții de putere și autoritate, precum și cu organizații și companii mari, ar trebui să meargă bine. O stimă de sine mai mare te ajută să faci o impresie bună asupra superiorilor. De asemenea, poți rezolva problemele personale și profesionale mai ușor. Banii sunt bine aspectați.

Miercuri până duminică aduce schimbări evolutive, oferind o înțelegere de sine mai profundă și o perspectivă mai largă asupra vieții. Este posibil să treci printr-o transformare interioară facilitată de o perspectivă mai aventuroasă, optimistă și progresistă. Ar trebui să fii mai dispus să-ți asumi riscuri și să exprimi latura mai excentrică a personalității tale. Acesta este un moment excelent pentru a renunța la obiceiurile proaste și a aborda convingerile învechite sau prejudecățioase. O intuiție mai puternică și capacitatea de a simți conștiința colectivă te pot ajuta să devii un creator de tendințe.

TAUR

De luni până joi, poți apela la răbdare, perseverență și o etică a muncii puternică pentru a-ți atinge obiectivele. Poți fi hotărât să obții rezultate practice și să eviți greșelile. Aceasta este un moment ideal pentru a aborda sarcini serioase sau complexe. S-ar putea să fie nevoie să-ți demonstrezi calitățile de lider sau să ți se ceară să-i instruiești pe alții. Tinerii ar putea căuta înțelepciunea ta, iar tu ai putea primi sfaturi de la profesioniști și persoane mai în vârstă.

De vineri până duminică, te poți bucura de o atracție magnetică puternică și de un farmec senzual, ideal pentru romanțe pasionale. Întâlnirile sexuale vor fi intens pline de compasiune, tandrețe și spiritualitate. Dacă ieși la întâlniri, probabil vei atrage un partener mai puțin agresiv, mai înclinat spiritual. Poți apela la curajul spiritual și la un spirit de luptă pentru a te apăra pe tine și pe cei dragi.

GEMENI

Luni și marți aduc oportunități de a-ți spori puterea și autoritatea. Acest lucru îți va îmbunătăți încrederea în sine și te va ajuta să-ți reformezi viața. Te vei simți mai motivat să-ți atingi obiectivele și să mergi mai departe. Relațiile pot părea mai intense, dar într-un sens bun. Acesta este un moment excelent pentru a solicita asistență de la superiori, alte persoane influente din viața ta, corporații sau agenții guvernamentale.

De miercuri până duminică vine o transformare graduală, dar profundă, care îți va permite să interacționezi mai profund cu oamenii și să te bucuri de viață mai mult decât înainte. Schimbările din jurul tău îți vor permite o mai mare libertate personală. Simte-te liber să explorezi mai multe posibilități în această perioadă interesantă de autodescoperire. Carisma sporită și puterea personală te ajută să preiei inițiativa și să ai un impact pozitiv asupra multor oameni. Poți obține soluții originale și rezultate mai eficiente cu o abordare mai futuristă, experimentală.

RAC

Luni și marți aduc putere, curaj, noroc și generozitate. În timp ce alții amână și găsesc scuze, tu poți lua inițiativa și aborda orice sarcină cu energie, entuziasm și optimism. Poți fi competitiv și asertiv, menținând în același timp armonia. Momentul potrivit și instinctele fac din acesta un moment bun pentru asumarea riscurilor. Un impuls la fel de puternic ar trebui să se potrivească cu dorința ta de noutăți.

Perioada de miercuri până duminică poate aduce descoperire de sine și revelații provenite din intuiție sporită sau conștientizare psihică. Aceste perspective, combinate cu o încredere în sine sporită, îți permit să exprimi latura mai unică sau mai ciudată a personalității tale. Vei simți nevoia să încerci ceva nou în afara rutinei tale. Aceasta este o oportunitate excelentă de a ieși din zona ta de confort și de a-ți extinde cercul social cu niște oameni extraordinari. Banii nu sunt excelent aspectați, dar cu muncă îi poți obține.

LEU

Luni și marți aduc intensitate, rezistență și pasiune. Mai multă putere și influență îți vor spori ego-ul și nivelul de încredere. Oamenii pot fi atrași de prezența și carisma ta puternică și nu există nicio karmă rea în a profita de acest lucru, deoarece oamenii importanți și puternici vor dori cu adevărat să facă echipă cu tine pentru situații reciproc avantajoase. Magnetismul tău și încrederea în sine puternică sunt semne bune pentru viața ta amoroasă.

Miercuri până duminică este o perioadă de transformare personală, timp în care experimentezi lucrurile la un nivel mai profund și mai semnificativ. Un impuls creativ puternic poate duce la opere de artă, muzică sau scriere inovatoare și strălucite. Noi prietenii sunt posibile, iar cineva dintr-un mediu diferit îți poate schimba direcția vieții. Poți anticipa tendințele viitoare, te poți adapta din timp și poți adapta ideile existente la nevoile contemporane.

FECIOARĂ

Luni și marți, un farmec sporit și un stil de comunicare fluid fac din aceasta o perioadă a iubirii, prieteniei și diplomației. Puteți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Acesta este un moment excelent pentru a găsi soluții pașnice la dispute și a dărâma orice bariere în calea progresului. Cumpărarea, vânzarea și negocierea beneficiază de buna ta înțelegere a cifrelor și de capacitatea de a găsi situații reciproc avantajoase. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cere favoruri.

De miercuri până duminică, o atmosferă caldă și prietenoasă este ideală pentru a-ți împărtăși emoțiile cu cei dragi. Popularitatea crescută și o dispoziție generoasă fac din acesta un moment bun pentru socializare și întâlniri. Deschiderea și onestitatea ta vor fi benefice pentru relațiile intime. Respectul și înțelegerea reciprocă pot duce la parteneriate personale și de afaceri de mare succes. Aceasta este o perioadă de sentimente bune și fericire.

BALANȚĂ

Luni și marți ar putea aduce dezacorduri din cauza parohialismului sau a stării de spirit proaste. Prejudecățile tale emoționale îți influențează gândurile, iar raționamentul tău poate afecta modul în care te simți față de o persoană sau un subiect. Cea mai bună utilizare a acestei energii nervoase este munca mentală asiduă. Poți examina critic ambele părți pe măsură ce îți perfecționezi ideile. Altfel, acesta este un moment bun pentru a face ordine în casă. Banii nu sunt bine aspectați, abține-te de la investiții riscante și la cheltuieli mari.

Miercuri până duminică este o perioadă de transformare personală, timp în care experimentezi lucrurile la un nivel mai profund și mai semnificativ. Un impuls creativ puternic poate duce la opere de artă, muzică sau scriere inovatoare și strălucite. Noi prietenii sunt posibile, iar cineva dintr-un mediu diferit îți poate schimba direcția vieții. Poți anticipa tendințele viitoare, te poți adapta din timp și poți adapta ideile existente la nevoile contemporane.

SCORPION

Luni și marți, s-ar putea să tânjești după pace și liniște, acasă. Dar s-ar putea să trebuiască să te confrunți cu presiuni legate de muncă sau de relații. Schimbările de dispoziție, anxietatea, nesiguranța și incertitudinea ar putea face relaxarea și găsirea armoniei în relații, extrem de dificile. Învățarea adaptării, a compromisurilor și a adaptării comportamentului tău va restabili echilibrul emoțional și va ajuta la evitarea unei crize. Financiar, lucrurile stau cum știai, adică nu foarte bine, dar nici foarte prost.

De miercuri până duminică ar trebui să fie o perioadă cu puțin stres, cu relații armonioase. Ceilalți pot reacționa probabil la starea ta de spirit iubitoare și lipsită de griji cu bunătate și afecțiune. Toate activitățile sociale sunt încurajate și chiar interacțiunile cu șefii și colegii ar trebui să meargă bine. Influența ta calmantă asupra celor din jurul tău câștigă admirație și popularitate. Acesta este un moment excelent pentru a te întâlni cu cineva drag sau pentru a petrece timp de calitate cu o persoană dragă.

SĂGETĂTOR

Luni și marți aduc o atracție magnetică ce îți permite să-i influențezi pe ceilalți fără să programezi acest lucru. Poți folosi această putere sporită pentru a obține rezultate remarcabile. O motivație și o determinare extraordinare, alimentate de o dorință profundă de a face ceva cu tine însuți, ajută. Acesta este un moment bun pentru a transforma tendințele extreme din punct de vedere psihologic, cum ar fi obsesia și compulsiile, într-o determinare mai constructivă. Banii sunt bine aspectați, poți negocia cu băncile sau leasing.

De miercuri până duminică vine o transformare graduală, dar profundă, care îți va permite să interacționezi mai profund cu oamenii și să te bucuri de viață mai mult decât înainte. Schimbările din jurul tău îți vor permite o mai mare libertate personală. Simte-te liber să explorezi mai multe posibilități în această perioadă interesantă de autodescoperire. Carisma sporită și puterea personală te ajută să preiei inițiativa și să ai un impact pozitiv asupra multor oameni. Poți obține soluții originale și rezultate mai eficiente cu o abordare mai futuristă, experimentală.

CAPRICORN

Luni și marți, este posibil să experimentați stări de spirit schimbătoare și să aveți dificultăți în a vă relaxa și a găsi armonie în relații. Stresul emoțional vă poate face să vă simțiți anxioși, nevrotici și nesiguri. Cu toate acestea, puteți obține un mare succes atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională, menținând această stare de energie ridicată. De asemenea, puteți simți nevoia sau dorința de a atinge un obiectiv viitor imaginar. Limitarea la un singur obiectiv vă va facilita luarea deciziilor corecte. Paradoxal, banii sunt bine aspectați, dar atenție la cheltuieli, nu risipi.

Miercuri până duminică aduce oportunități de a-ți spori puterea și autoritatea. Acest lucru îți va îmbunătăți încrederea în sine și te va ajuta să-ți reformezi viața. Te vei simți mai motivat să-ți atingi obiectivele și să mergi mai departe. Relațiile pot părea mai intense, dar într-un sens bun. Acesta este un moment excelent pentru a solicita asistență de la superiori, alte persoane influente din viața ta, corporații sau agenții guvernamentale.

VĂRSĂTOR

Luni și marți, o putere personală sporită îți permite să influențezi rezultatele din viața ta. Un talent pentru cercetare și investigare aprofundată te ajută să descoperi secrete și să ajungi la miezul misterelor. Această natură de investigare se aplică și din punct de vedere psihologic. Așadar, acesta este un moment bun pentru a renunța la obiceiurile proaste și a rezolva dificultățile relaționale. Dinamica complexă a relațiilor poate deveni mai clară.

Miercuri până duminică aduce schimbări evolutive, oferind o înțelegere de sine mai profundă și o perspectivă mai largă asupra vieții. Este posibil să treci printr-o transformare interioară facilitată de o perspectivă mai aventuroasă, optimistă și progresistă. Ar trebui să fii mai dispus să-ți asumi riscuri și să exprimi latura mai excentrică a personalității tale. Acesta este un moment excelent pentru a renunța la obiceiurile proaste și a aborda convingerile învechite sau prejudecăți. O intuiție mai puternică și capacitatea de a simți conștiința colectivă te pot ajuta să devii un creator de tendințe.

PEȘTI

Luni până joi aduc experiențe emoționale profunde care îmbogățesc relațiile intime. Acesta este un moment excelent pentru a elimina obiceiurile proaste, obsesiile și compulsiile emoționale. Te poți baza pe un puternic simț al echilibrului interior și te poți simți mai conectat cu partenerul, familia, prietenii și comunitatea în general. Întâlnirea cu cineva nou acum ar fi intensă și ar putea schimba viața. Nu cumpăra, nu vinde!

De vineri până duminică te face mai intuitiv și mai romantic. Fascinația ta mistică poate atrage oameni mai în armonie cu dezvoltarea ta spirituală și s-ar putea chiar să-ți găsești sufletul pereche. Poți fi sensibil la dorințele celorlalți și te poți bucura să le servești. Acest lucru poate duce la acte de caritate sau senzualitate. Ai multă energie liniștitoare și vindecătoare de împărtășit și nu ar trebui să te simți vinovat pentru vreo creștere a pretențiilor. Banii sunt, dar îi cheltuiești prea repede.