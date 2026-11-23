România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea persoanelor care folosesc transportul public ca principal mijloc de deplasare. În 2025, 35,2% dintre români au apelat în principal la autobuze, tramvaie, metrou sau alte mijloace de transport public, potrivit datelor publicate de Eurostat. Totodată, țara noastră ocupă locul al doilea în UE în privința mersului pe jos, cu o pondere de 24,7% din populație.

La nivelul Uniunii Europene, autoturismele, motocicletele și mopedele au rămas principalele mijloace de transport pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani. În 2025, 61,7% dintre europeni au folosit un vehicul privat pentru deplasările lor obișnuite.

Transportul public a reprezentat principala opțiune pentru 19,4% dintre persoanele din UE, în timp ce 11,4% au preferat să meargă în principal pe jos. Bicicleta a fost principalul mijloc de deplasare pentru 6% dintre europeni.

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește alegerile privind transportul. Ponderea persoanelor care folosesc în principal vehicule private variază de la 89,8% în Cipru până la numai 34,4% în România.

Țara noastră înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană în privința utilizării transportului public. În 2025, 35,2% dintre români au declarat că acesta reprezintă principalul lor mijloc de deplasare.

Următoarele poziții sunt ocupate de Ungaria, cu 31,5%, și Luxemburg, cu 30,4%. Astfel, în aceste trei state, transportul public este principala opțiune pentru aproximativ o treime din populație.

România se remarcă și prin numărul persoanelor care preferă să meargă pe jos. Bulgaria ocupă primul loc în UE la acest capitol, cu 27,7% din populație, fiind urmată de România, cu 24,7%, și Letonia, cu 20,7%.

În ceea ce privește utilizarea bicicletei, Țările de Jos se află pe primul loc în Uniunea Europeană. Acolo, 31,6% dintre persoane folosesc bicicleta ca principal mijloc de transport. Danemarca înregistrează o pondere de 18,5%, Belgia de 14%, iar Ungaria de 10,6%.

Eurostat evidențiază și diferențele dintre persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială și cele care nu se află în această situație.

În 2025, persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au apelat într-o proporție mai mare la transportul public decât restul populației. Mai exact, 27% dintre acestea au folosit transportul public ca principal mijloc de deplasare, comparativ cu 17,4% dintre persoanele care nu se confruntă cu acest risc.

Diferențele se observă și în cazul mersului pe jos. Aproximativ 18,6% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au ales această modalitate de deplasare, față de numai 9,5% în rândul celor care nu se află în această categorie.

În schimb, utilizarea vehiculelor private este mai răspândită în rândul persoanelor care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În această categorie, 65,8% folosesc în principal mașina, motocicleta sau mopedul.

Prin comparație, doar 45,5% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială utilizează un vehicul privat ca principal mijloc de transport.

Diferențele privind mijloacele de deplasare sunt vizibile și în funcție de mediul de rezidență. Persoanele care locuiesc în orașe folosesc transportul public într-o proporție mult mai mare decât cele din localitățile mici, suburbii sau zonele rurale.

Aproape o treime dintre locuitorii orașelor din Uniunea Europeană, respectiv 31,4%, utilizează transportul public ca principal mijloc de transport. În localitățile mici și suburbii, ponderea scade la 12,9%, iar în mediul rural ajunge la numai 10%.

În cazul vehiculelor private, situația este inversă. Utilizarea acestora este cea mai redusă în orașe, unde 47,7% dintre locuitori le folosesc ca principal mijloc de transport.

În localitățile mici și suburbii, procentul crește la 67,5%, în timp ce în zonele rurale ajunge la 74,9%. Prin urmare, aproape trei sferturi dintre locuitorii mediului rural din UE se bazează în principal pe mașini, motociclete sau mopede pentru deplasările obișnuite.

Datele Eurostat arată că alegerea mijlocului de transport diferă considerabil în funcție de țară, situația economică a populației și mediul de rezidență. România se evidențiază prin ponderea ridicată a persoanelor care folosesc transportul public și prin numărul mare al celor care preferă deplasarea pe jos.